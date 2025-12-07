海大以海洋永續串聯臺灣接軌國際 攜手邁向淨零

海大於12月4日舉辦社會責任實踐與永續發展諮議委員會。（圖：海大提供）

國立臺灣海洋大學（下稱海大）迎接永續發展時代的挑戰，以海洋永續為核心，帶動教學與研究，並積極推動大學社會責任（USR）、深化校務治理、強化產學研合作。今年度海大展現強勁動能，永續相關獎項累計達十四項，以海洋專業串連臺灣並接軌全球，成為海洋永續的領航者。

海大於本（十二）月四日舉辦社會責任實踐與永續發展諮議委員會，邀請多位業界與學者擔任校外委員，海大校內主管也踴躍參與，期望為學校永續發展共同努力。

在校園環境面向，今年十二月海大已完成全校碳盤查，並啟動能源管理系統升級，導入自主發電與多項節能措施，校內多棟建物也取得綠建築與建築能效標章，打造兼具低碳、韌性與智慧的永續校園。

另，學校積極推動水教育與生態永續共學，海大雨水公園為基隆首座通過環境認證場域，從淨零教育、節能節水措施到雨水回收與環境課程整合，逐步形成具體的永續治理文化。

在教學面向，海大長期布局永續人才培育，二○二四年全校課程中已有七十六點九七％納入永續教育，並成立「永續發展跨領域學分學程」，整合人文、社會、經濟、環境、工程及生態等跨域能力，培養具全球視野的永續行動者。同時，臺灣海洋教育中心持續扮演國家級海洋教育重要平台，透過教材研發、教師增能與海洋素養推動，使海洋教育從校園延伸至社會大眾。

在研究方面，二○二四年 SDGs研究計畫占全校教師研究案高達八十點零二％，海洋中心與海工中心則在科學研究端展現關鍵能量，長期投入減碳技術、海洋能開發、海岸保育與海洋觀測，並與產官學界攜手推進減碳與再生能源研究，如離岸風力發電、波浪能能等海洋能源技術。另，由國科會支持成立的臺灣海洋聯盟，作為海洋智庫參與多項國際研究合作，持續提升臺灣在海洋科技領域的國際影響力。

在社會責任部分，海大推動四大USR計畫遍布基隆、新北、宜蘭與雲林，更跨足日本、越南及菲律賓，形成跨區域與跨國的永續網路。從海洋教育、偏鄉醫療、智慧養殖到地方文化復振等議題，皆展現海大立足社會需求、擴散永續行動的力量。

研究能量方面，海大在THE與QS多項領域排名中表現卓越，動物科學、生態與演化、環境科學及農林科學均名列全臺前段，顯示海大在海洋與環境相關領域研究實力深厚，平均教師研究經費更排名全國第五，持續強化國際研究競爭力。

海大亦透過「市海再生平臺」積極與基隆市政府合作，涉及田寮河整治、北寧路海岸造灘等地方發展關鍵工程；與中央研究院共同啟動跨域淨零合作、執行波浪能研究計畫，並參與北聯大系統、泛太平洋大學聯盟與臺灣永續治理大學聯盟，持續擴大永續合作的深度與廣度。

海大將持續精進校務治理、培育永續人才、建設永續校園，並強化落實社會責任，促進社會共融，致力實踐淨零排放、節能減碳及永續發展目標。