海大以海洋為出版主軸 國際書展亮相

台北國際書展「大學出版社聯展」，海大擁有為全台唯一以「海洋」為主軸的大學出版中心。（海大提供）

記者楊耀華∕基隆報導

海大擁有全台唯一以「海洋」為主軸的大學出版中心，出版作品囊括教育、科技、生態與人文。今年與國內十一所頂尖學府於台北國際書展共同策劃「大學出版社聯展」。

由海大、中山大學、中央大學等國內十一所頂尖學府共同策劃的「大學出版社聯展」，今年以「大學之道」為主題，展售近千本學術著作，並安排五十多場大師講座。展場透過指標性的校園路標設計，引領讀者走讀十一處學術地標的靈魂風景，呈現高等教育在文化、科技、歷史與藝術領域的卓越成果。

海大擁有全台唯一以「海洋」為主軸的大學出版中心。校長許泰文表示，出版是知識的傳承，透過系統性的編纂，將學術能量轉化為溫潤文字，讓海洋專業與故事傳遞給年輕學子，並傳播到全世界。

海大今年發表的新書中，《來到漁玩：探索台灣十八縣市漁村旅遊路線》展現社會實踐力，將學術調查轉化為引領大眾走入現場的行動指南，邀請各縣市政府、漁會及休閒漁業達人，針對親子、朋友與旅人推薦深度旅遊路線，體驗漁村的人文風情與在地魅力。這不僅是地方創生的具體成果，更教育讀者在探索美景的同時，建立對藍色國土的永續認知。

現場還有海大與國家地理雜誌合作出版的《海洋科學概論暨其時代議題─增修版》以淺顯易懂的方式解釋海洋科學原理；並增加「認識海洋中的波、潮、流」篇章，讓讀者了解二０五０年海洋能源運用趨勢。另提供型態描述、完整分類文獻資料的甲殼類專業書籍《臺灣鎧甲蝦類誌》、《臺灣蟹類誌》、《臺灣寄居蟹類誌》；現代電子航海的專業書籍《智慧航運概論》；交通運輸領域研究成果《等候定價與使用者行為之理論與應用》等。