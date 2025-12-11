海大吳彰哲特聘教授 榮獲食品學術界最高榮譽

台灣食品科學技術學會頒發張駟祥教授食品科技學術特殊貢獻獎予吳彰哲特聘教授(左)

食品學術界最高榮譽「張駟祥教授食品科技學術特殊貢獻獎」揭曉，由國立臺灣海洋大學生命科學院吳彰哲特聘教授兼院長榮獲殊榮，成為繼孫寶年榮譽講座教授（2000年）及黃登福榮譽講座教授（2015年）後，海大第三位獲此大獎的學者，再度彰顯海大在食品科技與健康促進領域的堅實研究能量。

海洋大學表示，吳彰哲特聘教授長年專注於食品科技、機能性素材、生醫工程及免疫營養等領域，成果豐碩、屢獲國家級獎項。近期他不僅榮獲食品學術界最高榮譽，也被選為「114年國防醫學大學傑出校友」，是該校生科所首位獲此殊榮者，展現他在科學研究、教育與社會面向的全面影響力。吳特聘教授表示，這份榮耀不只屬於他個人，更要感謝研究團隊與所有合作夥伴多年來的支援，這份肯定更是海洋大學長期投入科研的最佳證明。

吳彰哲特聘教授團隊多年來專注於藻類活性物質的應用開發，透過綠色製程降低環境負面衝擊，並建立抗氧化、抗發炎、抗病毒及免疫調節等功能性測試平臺，相關技術更是於2024年獲得第21屆國家新創獎-農業與食品科技類「學研新創獎」。此外，他也利用自建的肺癌與大腸癌惡病質小鼠動物模式，驗證藻類多醣在減緩體重流失、慢性發炎及免疫異常等症狀的效果，使其研究在功能性食品與生醫材料開發上具有更扎實的科學依據。

吳彰哲特聘教授團隊也持續精進藻多醣製程技術，目前已成功在提取過程中去除可能吸附的水中重金屬，確保產品的安全性。目前相關研究成果已與企業進行技術移轉評估，未來可望應用於機能性食品、生醫營養品及長照營養配方等。