海大品牌力 獲躍升獎第二名

二０二六年「大學品牌力」調查結果出爐，國立台灣海洋大學不僅獲得躍升獎第二名，並在六項指標也挺進國立一般大學前十。（國立台灣海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

１０４人力銀行二０二六年「大學品牌力」調查結果出爐，國立台灣海洋大學憑藉深厚科研實力與跨域人才培育，逐步累積社會與企業能見度，排名展現強勁成長，不僅獲得躍升獎第二名，在研發力、學術聲望、產學力、國際力、高階領導力及永續力等六項指標也挺進國立一般大學前十，十二大品牌力指標半數位居前段班。

此次調查是１０４人力銀行整合四百一十八萬筆求職、徵才大數據資料及教育部、世界大學排名等公開資料，評比國內超過一百二十所大學。海大在這次排名中，國立一般大學排名第十二名，於國立一般大學中，研發力排名第五、學術聲望排名第七、產學力及國際力排名第八、高階領導力及永續力排名第九。在學群聘僱力方面，「地球與環境」學群排名全台第四、「生物資源」學群在國立一般大學排名第六，充分印證海大在氣候變遷與永續資源領域的領先地位。

海大校長許泰文表示，海洋大學積極鼓勵教師將研究成果產學合作、技術移轉，擴大學生參與研究，透過鬆綁雙主修門檻、推動「微學分」與「次專長」制度，打破系所藩籬，此外，海大充分利用「台北聯合大學系統」優勢，讓學生能跨校至北醫、北科大、北大修習課程，培育具備海洋背景的跨領域領袖人才。

許泰文強調，海大七十二年來培育超過十萬名校友，在海洋教育，研究，產業與社會責任及永續為國家社會做出貢獻，大學應勇敢跨域創新並承擔社會責任，不僅培養專業人才，更要形塑有判斷力、韌性與有使命感的年輕世代，讓學生一畢業，就能走進產業、走向國際；海大將持續深化與全球產業鏈的連結，將「海洋專業」品牌推向國際，實踐社會不可或缺的大學價值，為國家培養真正面向未來的領先人才，讓台灣以身為海洋國家為榮。