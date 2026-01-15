海大外籍生 感受台灣農曆年

海大舉辦「國際學生新年聯歡活動」邀請全校國際學生共度佳節，提前感受台灣農曆新年的熱鬧與溫馨氛圍。（海大提供）

記者楊耀華∕基隆報導

農曆春節將近，國立台灣海洋大學特別舉辦「國際學生新年聯歡活動」邀請全校國際學生共度佳節，提前感受台灣農曆新年的熱鬧與溫馨氛圍。

活動由國際事務處規劃辦理，透過春節文化介紹、趣味問答及寫春聯體驗等活動，讓來自世界不同文化背景的學生深入認識台灣傳統年節習俗，在互動交流中建立情感連結，感受海洋大學如同第二個家的溫暖，來自越南、菲律賓、印尼、印度、馬來西亞、聖露西亞、索馬利蘭、史瓦帝尼及巴基斯坦等，共約五十八位海大國際學生發揮創意，完成多幅寓意吉祥、風格多元的春聯作品，現場氣氛熱絡、氣氛愉悅。

校長許泰文也親自到活動現場向國際學生致上新年祝福，祝願同學們在新的一年身體健康、學業順利，並勉勵大家把握求學時光、朝自身目標穩健前行，許泰文也與學生一同揮毫寫春聯，並親自發送紅包，將滿滿的祝福傳遞給每位同學；活動最後，國際事務處貼心準備中式餐盒，讓國際學生在美食與祝福中，感受台灣農曆新年的獨特魅力，共同迎接新年的到來。