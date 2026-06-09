海大展夏祖亮汽車藝術個展

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2026夏祖亮汽車藝術個展即日起至7月2日在海洋大學圖書館展出（見圖），夏祖亮表示，藝術創作最重要的是差異性，每位藝術家都應找到真正熱愛，且願意長期投入的主題；對他而言，汽車正是承載興趣、記憶與創作能量的核心。

這次展覽精選26件不同主題與媒材的汽車藝術作品，包括：綜合媒材繪畫、水彩、汽車活動主視覺海報及早期畫布素描等，呈現藝術家如何將汽車主題內化為創作語言，並以多元技法展現對車體結構、視覺速度能量與機械工業美感的想像與熱愛。海大藝文中心歡迎各界人士到場欣賞作品，在手繪溫度與機械動能之間，感受汽車藝術的夏日力量。