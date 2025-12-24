海大推出張若綺創作個展

海大藝文中心推出「晴光之絲—與海洋共行」張若綺創作個展，展出張若綺以複合媒材與版畫轉印技法的抽象創作。（國立台灣海洋大學提供）

海大藝文中心推出「晴光之絲-與海洋共行」張若綺創作個展，展出張若綺以複合媒材與版畫轉印技法的抽象創作，展期至明年一月二十二日止，誠摯邀請全體師生及社會大眾蒞臨海大圖書館一、二樓藝文中心展示空間，在光影與絲線交織的藝術場域中，感受時間、海洋與生命的靜謐對話。

藝術家張若綺於一九七七年生於台中，畢業於國立台南大學美術研究所，現為專業藝術創作者；作品曾獲文化部藝術銀行典藏，並於二０二四年榮獲全國屏東獎複合媒材類優選，創作與展覽經歷豐富，曾於台南市美術館、池上穀倉藝術館及國內外多藝術博覽會展出。

「晴光之絲-與海洋共行」以「晴光」象徵穿透陰影的微光，「絲」則指向感知與記憶的延展，作品透過細膩如絲般的線條與光影層次，回應時間、記憶與生命，並延伸對海洋意象與自然共感的思索；藝術家張若綺挪用版畫語彙，運用果凍移印等轉印技法，在紙張、顏料與壓力的交互作用中，保留偶發生成的肌理與反白線條，使每件作品皆為不可重製的獨特存在。

海大藝文中心主任謝忠恆表示，張若綺老師的創作展現內斂而穩定的視覺語彙，透過色調及其層次，引導觀看中感受時間的堆疊與情緒的流動。此次展覽將作品陳設以高低張合的節奏配置和空間經營，使得作品與場域共感對話，體現藝文中心推動藝術教育與美感實踐的核心理念。

張若綺形容每一次展覽都如同一場嚴謹而誠實的研究實踐，在臨海的校園展出使她聯想到成長記憶中海風、時間痕跡與空間斑駁所交織的情境，呼應作品如絲線般延展、連結與生成海的視覺意象，同時期盼與觀者產生靜謐而深層的共鳴。