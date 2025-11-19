海大攜澳洲海潮能源啟動波浪能示範計畫

台灣海洋大學與澳洲海潮能源簽署備忘錄，將共同研議波浪能轉換系統於台灣海洋環境的技術可行性與合作模式。（海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

國立台灣海洋大學與澳大利亞海潮能源公司簽署合作備忘錄，雙方將共同研議波浪能轉換系統於台灣海洋環境中的技術可行性與合作模式，此次合作不僅象徵海大在波浪能國際合作上的重要里程，也代表台灣在再生能源多元化與海洋能商轉布局持續邁進。

依據未來合作規劃，波浪能轉換器所產生的電力將直接供應海大校園使用，海洋大學團隊也將同步進行系統效能測試、耐久性監測與環境評估，檢驗海潮能源公司的技術在所有季節和天氣條件下的表現，並透過報告與科學資料支援技術改善、操作安全性及後續商業化決策，此合作也將涵蓋人才培育、技術審查、專門研究計畫、專利授權、環境和資源評估以及工程管理等領域，期望建構台灣自主海洋能源技術與產業鏈。

海潮能源公司創辦人及執行董事John Brown表示，台灣及其周邊島嶼的海岸線蘊藏著巨大的波浪能開發潛力，希望透過這次合作備忘錄建立正式對話與技術交流機制，期待未來在國內多處沿岸環境開發商業規模部署；海大校長許泰文強調，這次合作結合產業能量、實證場域與跨域研究，是台灣海洋新能源佈局的重要示範，也期待有更多國內外企業透過海大智慧化海洋能測試場進行離岸風電、潮汐及波浪發電等技術驗證，共同推動海洋再生能源的本地化與商轉化發展。