海大攜陽明交大打造海洋科技產業鏈

海大與陽明交大展開永續海洋工程與智慧航運合作。（海大提供）

記者楊耀華∕基隆報導

海大與陽明交大宣布展開深度合作，結合海大在海洋領域的專業根基，以及陽明交大在半導體與資訊通訊技術的領先優勢，共同聚焦「永續海洋工程」與「智慧航運」兩大核心範疇，推動台灣邁向藍色經濟領頭羊，為國家打造具備韌性與數位實力的海洋科技產業鏈。

陽明交大校長林奇宏率領團隊拜會海大，由海大校長許泰文、副校長冉繁華、顧承宇及各相關核心團隊接待，雙方針對海洋能源、港灣耐災、海洋環境監測、智慧航運、防災預警及工程型ＥＳＧ六大主軸進行深度聚焦。雙方合作的核心價值在於前瞻技術的系統性對接整合，並帶領企業一同將技術落地、帶動整體產業發展。

在離岸風電與波浪能等再生能源開發上，雙方將透過陽明交大的機電控制專業，結合海大海洋工程經驗，提升發電轉換效率與抗颱抗浪存活率；同時，利用海大海洋能測試場的近海水文監控數據，搭配陽明交大的大數據分析與ＡＩ模型預測，建構更精準的天然災害預警系統，為台灣生命財產安全與海岸及港灣建設防護提供雙重保障。

此外，雙方合作觸角更深入精準農漁業科技，為傳統產業帶來數位轉型。海大長期以來已形成以「產業服務導向」為核心的穩定運作結構，提供檢驗驗證、技術導入及流程優化等多元服務。未來將整合陽明交大在人類基因體醫學的臨床經驗與ＡＩ演算法，將基因體工程應用至水產養殖，串聯智慧育種、智慧養殖到綠色冷鏈的完整產學研發加值鏈，展現海洋科技在民生產業的潛力。