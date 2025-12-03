海大攜31高中職共築海洋新世代

國立台灣海洋大學舉辦一一四年友好高中校長聯合交流會議，串聯全台三十一所高中職帶領青年學子探索興趣與累積能力。（國立台灣海洋大提供）

記者楊耀華∕基隆報導

國立台灣海洋大學舉辦一一四年友好高中校長聯合交流會議，歲末年終宣布今年再添合作夥伴國立澎湖海事水產職業學校，包含海大附中已串聯全台三十一所高中職，持續深化高中與大學之間的人才培育鏈結，充分發揮大手牽小手的教育精神。

校長許泰文說，海大長期肩負推動海洋教育與社會責任的使命，從基隆在地深耕，擴大合作版圖，象徵海大在海洋領域研究能量獲得肯定，海大將以全台最完整、最專業的海洋相關學術量能，讓青年學子在探索興趣與累積能力上獲得更多支持。

海大將透過課程合作、師資增能、學習體驗、探索營隊及升學輔導等多元模式，協助學生從高中階段即能接觸海洋領域，順利銜接未來學習與職涯。海大將持續擴大合作層面，打造更具深度與溫度的夥伴關係，攜手各校培育下一代具備海洋視野、科學素養與國際競爭力的新世代人才。

海大與海大附中計有三十所友好高中職學校，分屬北北基、竹苗、台中、馬祖、金門及澎湖，包含基隆高中、基隆女中、中山高中、暖暖高中、安樂高中、八斗高中、二信高中、輔大聖心高中、基隆商工、光隆家商、培德高職、基隆特殊教育學校、秀峰高中、瑞芳高工、金山高中、雙溪高中、時雨中學、中華商海、三民高中、南港高中、南湖高中、內湖高中、大安高工、新竹高商、苗栗建臺高中、華盛頓高中、馬祖高中、金門高中、金門農工及澎湖海事，共育永續海洋的新世代人才。