海大模具壓鑄場域揭牌

海大「台灣模具研發暨試做中心—壓鑄場域」隆重舉行揭牌典禮。（國立台灣海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

海大「台灣模具研發暨試做中心─壓鑄場域」隆重舉行揭牌典禮，海大副校長冉繁華及立委林岱樺、產發署副組長盧文燦、模具公會副理事長林當財、金屬中心副執行長林烈全等產官學研代表齊聚一堂，共同見證此一產學合作新里程碑。

為推動智慧製造與模具技術創新，海大於六和機械新屋廠設立壓鑄試作場域，作為模具研發與智慧應用的實作平台，將利用金屬３Ｄ列印設備、超高射出性能冷室壓鑄機及鋁合金量產用熱室壓鑄機，融合智慧製造、綠色生產與國際鏈結三大核心，展現智慧製造與低碳永續的創新能量。

冉繁華表示，海大以深厚的壓鑄專業與前瞻的科研成果為本，積極拓展技術在校外落地應用及實際驗證，該中心未來將聚焦於創新產品的壓鑄模具設計與試作、製程改善、減碳節能製程、數位轉型及人才培育等領域。

計畫主持人莊水旺教授表示，海大服務團隊持續協助解決困擾產業在產品開發與量產的痛點，例如提高批次生產量以百萬件產能、高導熱壓鑄合金生產、鑄造模數低的大面積鑄件開發、減少或避免鑄件變形與熱裂、提升模具壽命等。