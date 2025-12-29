海大水產育種團隊 打造抗逆境新臺灣鯛

海大水產遺傳育種團隊打造「抗逆境新臺灣鯛品系」強化養殖韌性，獲「2025國家農業科學獎」，由行政院長卓榮泰頒獎。（圖：海大提供）

▲海大水產遺傳育種團隊打造「抗逆境新臺灣鯛品系」強化養殖韌性，獲「2025國家農業科學獎」，由行政院長卓榮泰頒獎。（圖：海大提供）

面對氣候變遷與病原威脅升高所帶來的養殖挑戰，國立臺灣海洋大學「臺海大水產遺傳育種團隊（TABT）」運用前瞻基因體科學化優質種原精準選育技術，成功開發出兼具耐鹽、抗病及耐寒之功能性臺灣鯛品系，並將研究室成果推向產業應用與量產化，強化水產養殖產業面對氣候變遷的韌性。團隊榮獲農業部「2025國家農業科學獎︱前瞻創新傑出團隊」，日前由行政院長卓榮泰頒獎，肯定他們在水產育種領域之國家級貢獻。

廣告 廣告

海大TABT團隊指出，傳統水產育種往往耗時長、風險高，難以快速因應環境變化。該技術核心在於「以性狀為目標、以基因為導向、以養殖現場為驗證」的精準選育平臺流程，整合基因資料庫分析、多重分子標記輔助選育，透過多世代雜交選育與逆境模擬試驗，從多源族群中篩選出最具環境適應力的核心種原庫，並完成多階段田間驗證，育成多項可實務化之功能性商品魚苗。

實際示範結果顯示，這些新品系在試養條件下，可明顯降低苗期損失，提升存活率、成長表現及產品質量，相關研究已發表於國際期刊，並接連獲得多項創新與創業獎項肯定。

產業連結方面，TABT團隊已與國內種苗業者、養殖戶及加工廠合作完成示範試養，並進一步拓展國際合作，與汶萊Golden Corporation簽署合作備忘錄（MOU），推動東南亞地區試養驗證與市場佈局。隨著技術成熟，團隊亦啟動技術移轉與新創化進度，與業界合作成立「艾泊力特水產科技股份有限公司」，作為功能性魚苗量產與商業推廣的平台，目標自2026年起，逐步達成半年內穩定供應500萬尾以上優質魚苗的量能。

海大指出，在永續發展層面，這套精準育種技術有助於提升魚苗耐受性、降低藥物使用，並強化整體水產供應鏈的穩定度，與國家智慧農業、氣候韌性及糧食安全政策方向高度契合，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「零飢餓」、「氣候行動」與「保護海洋生態」等核心指標。

團隊的三位核心成員黃章文副教授、龔紘毅副教授及徐德華副教授表示，這項成果奠基於多年產官學研合作的基礎，包括：先期水產基因標誌研究、生物經濟計畫及已推動之數位育種計畫。透過跨領域整合，才能真正實現「從研究室走進魚塘、從技術端走向產業端」。團隊並誠摯感謝台灣水產學會、農業部、協助拍攝與報導的媒體團隊及所有合作夥伴、企業與試養場。

臺海大TABT團隊將持續深化分子與數位育種技術，擴大國內外場域驗證與國際合作，期望以臺灣為起點，提供可複製、可落地的精準育種解決方案，協助全球水產養殖產業因應環境變遷挑戰，促進產業永續與社會福祉。