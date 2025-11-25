海大海洋永續論壇 聚焦離岸風電實務技術應用

海洋永續論壇講者與貴賓合影。（圖：海大提供）

▲海洋永續論壇講者與貴賓合影。（圖：海大提供）

國立臺灣海洋大學（下稱海大）本（十一）月廿四日在人文大樓畢東江博士國際會議廳舉辦「海洋永續論壇：離岸風電實務經驗與管理」，論壇聚焦臺灣能源轉型與海洋永續的重要發展議題，吸引產官學界及校內師生逾百人與會，其中約有四十名校外專業人士與高階主管，包括中華海員總工會理事長葉慶榮及該會祕書處處長黃洪齊、裕民風能航運股份有限公司執行長林中行及李國良船長、丹麥商風鐸有限公司台灣分公司營運經理蔡松益等。

海大校長許泰文致詞中表示，海大是以海洋科學、航運及海洋能源作為核心領域的頂尖國際大學，長期致力推動海洋專業人才及永續人才培育。他強調，離岸風電是一個高度跨領域的產業，期望透過本次論壇，讓學生更深入瞭解離岸風電開發、建設與維運等議題，藉由業界資深講者分享最新產業趨勢與第一線實務經驗，不僅提出未來產業的困境與需求，也能協助學生掌握離岸風電與海事工程現狀，提升學生的就業競爭力。

論壇邀請三位產業重量級講者進行專題分享，內容涵蓋永續航運策略、風電人才需求到海事工程船管理級實務等主題。首先，由裕民風能航運股份有限公司董事長兼總經理吳巨聖開場，吳董事長同時也是海大校友，他以「永續商船運輸與離岸風電的機遇」為題，從國際視角分析臺灣在永續航運與風電產業布局中的關鍵地位。

接著為丹麥商風鐸有限公司台灣分公司台灣區經理楊豐遠主講「風電生命週期產業人才分布概況」。楊經理從專案規劃、製造、安裝到運維（O&M），深入解析風電產業不同階段所需的技術職位及人才供需，並點出風力機技師、運營工程師、高壓工程師等關鍵專業人才的重要性。最後，由海大優秀校友、伊隆開發股份有限公司總經理林存棟兼輪機長進行「風電船管理級實務」分享。他以擔任SK Dynamik、Pacific Hornbill、Rem Inspector CSOV等海事工程船輪機長的經驗，說明如何在跨國工作環境中深化技術能力、與歐洲技師團隊協作，並分享多項管理與技術改善案例，包括空氣污染源排除、淡水供應自主化與油污風險處理等，展現實務面解決問題的專業能力。

本次論壇由海大社會責任實踐與永續發展中心及教務處共同主辦，永續中心主任張文哲表示，離岸風電是結合海事工程、航運管理、能源技術與永續環境的跨域新興產業。期望透過產業專家深度分享，協助學生掌握產業核心技術與職涯方向，為投身高成長潛力的綠能產業奠定堅實基礎。