海大獲得2026年「大學品牌力」躍升獎 六項指標位居國立一般大學前十
記者 何明弘/基隆報導
人力銀行發布2026年《大學品牌力》調查結果出爐，國立臺灣海洋大學憑藉深厚科研實力與跨域人才培育，逐步累積社會與企業能見度，本次排名展現強勁成長，不僅獲得躍升獎第2名，在研發力、學術聲望、產學力、國際力、高階領導力及永續力等6項指標也挺進國立一般大學前10，12大品牌力指標半數位居前段班，反映學校以研究導向帶動人才培育的辦學模式，已逐步被社會與產業端看見。
2026年《大學品牌力》總共有38家大學分別在18個學群，6個分項獲獎。圖/翻攝
2026年《大學品牌力》是104人力銀行整合418萬筆求職、徵才大數據資料及教育部、世界大學排名等公開資料，評比國內超過120所大學。海大在本次排名中，國立一般大學排名第12名，於國立一般大學中，研發力排名第5、學術聲望排名第7、產學力及國際力排名第8、高階領導力及永續力排名第9。在學群聘僱力方面，「地球與環境」學群排名全臺第4、「生物資源」學群在國立一般大學排名第6，充分印證海大在氣候變遷與永續資源領域的領先地位。
臺灣是個海洋國家，海洋大學是一所以海洋為主體的頂尖國際一流大學，擁有完整的海洋相關科系及豐沛的科研能量，秉持「以海洋為主體，但不以海洋為限」的精神，以海洋專業領域研究為特色，積極推動跨領域研究與教學。透過整合校內海洋中心、海洋工程科技中心與跨院系研究團隊，海大聚焦航輪與智慧物流、海洋環境資源監測、開發與保育、AI養殖與食品科技、海洋工程與離岸風電、探索海洋、水下技術與國艦國造、到氣候變遷與USR及永續發展等重點領域，多項計畫獲教育部、國科會及產業界長期支持。透過完善的研究平台與制度化管理，逐步累積具國際能見度的研究成果，成為推動臺灣海洋科技發展的重要基地。
海大獲得2026年《大學品牌力》躍升獎第2名，有6項品牌力指標位居國立一般大學前10(許泰文校長((右))親自出席領獎)。圖/翻攝
許泰文校長表示，海洋大學積極鼓勵教師將研究成果產學合作、技術移轉，擴大學生參與研究。透過鬆綁雙主修門檻、推動「微學分」與「次專長」制度，打破系所藩籬。此外，海大充分利用「臺北聯合大學系統」優勢，讓學生能跨校至北醫、北科大、北大修習課程，培育具備海洋背景的跨領域領袖人才。
許校長強調，海大72年來培育10萬個校友，在海洋教育，研究，產業與社會責任及永續為國家社會做出貢獻。大學應勇敢跨域創新並承擔社會責任，不僅培養專業人才，更要形塑有判斷力、韌性與有使命感的年輕世代，讓學生一畢業，就能走進產業、走向國際。海大將持續深化與全球產業鏈的連結，將「海洋專業」品牌推向國際，實踐社會不可或缺的大學價值，為國家培養真正面向未來的領先人才，讓臺灣以身為海洋國家為榮。
其他人也在看
廚餘新制「3種類」不能回收！丟錯恐噴6000元…
生活中心／饒婉馨報導台灣為了防堵非洲豬瘟疫情蔓延，中央政府已正式實施「家戶廚餘禁入豬場」政策。新北市環保局為此調整回收流程，自1月1日起全面推行廚餘新制，不再需要煩惱生熟分類，僅需「瀝乾水分」即可回收。然而，若丟3大類不得回收的物品，將面臨現場拒收甚至可能依《廢棄物清理法》第50條，處新台幣1200元至6000元罰鍰。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 17
抖抖! 虱目魚剖開曬一夜干 曝曬2小時魚肉竟然在抖
南部中心／鄭博暉、陳姵妡 台南報導你相信嗎，居然有魚捕撈上岸、宰殺到切片後，魚肉片還在不停顫動？台南一位民眾買魚回家做一夜干，不料其中一條魚已經被剖開晾曬兩小時以上，竟在太陽底下不斷顫抖，嚇得里長將魚拿去放生，不過專家推測，很可能是魚體內死亡後的化學反應，才會造成肌肉跳動。台南一位民眾買虱目魚回家處理做一夜干，居然有一條魚不斷顫抖，嚇壞民眾。（圖／民視新聞）這塊太陽底下的虱目魚，正準備晾曬成一夜干，但這塊魚肉下方的組織，卻不停抖動。台南市七股區龍山里長王文財：「抓起來冰在冰桶裡面，也冰超過10小時了，竟然宰了之後，宰了曬太陽兩小時，還會抖動看了也毛毛的。」連續拍攝超過兩分鐘，這塊魚肉仍規律的抖動，讓買魚來做一夜干的民眾，整個發毛。台南市七股區龍山里長王文財：「搓鹽搓完在這邊曬太陽，已經曬差不多兩小時了，我打算來幫牠翻面的時候，怎看到這條魚還在震動啦，讓我看了感覺怪怪，看了怪怪沒有遇過這種情形，所以那尾魚我唸了好話之後，我又把他放生了。」魚被解剖後還不斷顫抖，養殖專家說，應該是魚體死亡後，產生的化學反應。（圖／民視新聞）王里長外頭空地，晾曬著一大排烏魚子跟一夜干，他透露平時常常抓魚、殺魚跟製作一夜干，但晾曬這塊魚片時，從撈捕虱目魚、處理跟曬乾已經過了十幾個小時，又在太陽底下曝曬超過兩小時，加上現場並沒有風，魚肉顫抖的樣子，宛如這條魚還活著一樣，讓他嚇得拿直接去放生，不敢繼續製作。養殖業者李堂銘：「為了保持魚皮完整，所以我們在先水中先把牠電死，打入水冰後，所以牠的神經沒有放輕鬆，曬太陽回溫之後，神經放輕鬆後所以就會顫抖。」國立台南海事養殖科主任宋晟銘：「就是生物在死掉之後，鈣就會不斷被釋放出來，然後鈣就會和粗絲的，那個肌鈣蛋白做結合，拉扯的一個現象，所以就會出現像你所看到，跳動的這樣一個過程。」養殖專家說，應該是魚體死亡後，產生的化學反應。但魚片被剖開還會跳動的離奇現象，真的是自然現象，還是另類玄學？專家各有看法，也引發熱烈討論。原文出處：抖抖！ 虱目魚剖開曬一夜干 曝曬2小時魚肉竟然在抖 更多民視新聞報導多吃魚變聰明？譚敦慈「最推薦這種魚」 少吃4種大型魚類冷氣團來襲! 氣溫降1度心肌梗塞風險增1% 高雄一天29OHCA聽過BCAA支鏈胺基酸嗎？是很多健身族的心頭好民視影音 ・ 1 天前 ・ 12
免追垃圾車! 雙北"24小時垃圾機"成上班族福音
生活中心／陳堯棋 談駿豪 台北報導 等垃圾車到垃圾幾乎是許多民眾，每天的例行公事，不過，雙北市近期增設的不少大型智慧垃圾機，特別是內湖五座公園都放入這台機器，民眾24小時隨時都可以丟棄，而且是以重量計費，讓不少人直呼，以後不用再追垃圾車了！民視記者陳堯棋：「近期雙北地區，增加了不少像這樣子的大型機台，它就是24小時智慧垃圾機，民眾不需要把家用垃圾，裝進專用垃圾袋，就可以丟垃圾。」插入悠遊卡，垃圾機閘口自動打開，就可以把丟入一般垃圾丟入，瓶瓶罐罐也有專屬的回收機。最後依據重量扣款，整套流程不用花30秒，變成上班族一大福音。民眾：「蠻方便的啊，其實走過來的時候，就可以直接扔，也不用特定的時間去(追垃圾車)。」雙北地區24小時智慧垃圾機。（圖／民視新聞）民眾：「畢竟你就是沒有時間，你就是沒有辦法追垃圾車，才來這裡啊，可能要多設幾個點，然後定期來巡查，因為它還是有容量限制的。」喊話再也不用追垃圾車！為因應內科上班族需求，去年11月，內湖區公所，在湖興公園等五處公園增設垃圾機！垃圾車、垃圾機比一比，垃圾車固定時間、路線收運，但垃圾機全年無休，目前雙北一共15處站點，收費方式，0.2公斤以下5元，0.5公斤以上每0.5公斤11元，不少網友覺得"半夜倒垃圾超方便"，"希望之後可以廣設"。垃圾車、垃圾機兩者比較。（圖／民視新聞）內湖區公所副區長郭素蓉：「有一些人上班時間是追不上垃圾車，像半夜，所以我們就決定把它，跟垃圾機業者聯絡，主動簽說，是不是在我們內湖有來設點，早上7點到9點，就是上班時間，這個使用量是最大的。」強調會根據站點趨勢，持續擴增站點。先前台灣廠商引進智慧回收機，陸續在連鎖超商、大賣場設點，除了便民，也帶頭做環保，為地球盡一份心力。原文出處：免追垃圾車! 雙北"24小時垃圾機"成上班族福音 更多民視新聞報導病患家屬帶符水進病房！ICU醫建議可「擦在這2處」注意！基隆港貨輪「中聯黃埔」掉落20個貨櫃 航港局籲小心航安企業暖心挺警察 量身訂製運動服為土城警打氣民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
養生教授咳嗽2個月「確診肺癌末期」 醫嘆：空污害了他！
一名平時注重養生且長年維持慢跑習慣的教授，因持續咳嗽2個月就醫，經檢查後確診肺腺癌第4期，癌細胞已轉移至腦部，最終仍不幸病逝。營養醫學醫師劉博推測，該教授罹癌可能與晨跑時吸入過多PM2.5有關，因此呼籲民眾當空氣品質不佳時應改於室內運動。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 156
野柳海洋世界爆「囚禁」 海獅.海豹住處不如豬圈
台北市 / 綜合報導 野柳海洋世界是很多台灣人的兒時回憶，明星動物像是海獅、海豹和海豚的表演秀，到現在還是吸引大批遊客，但歡笑與掌聲的背後，動保團體發現海獅、海豹在後場的居住環境，竟然只有大約2坪大，比豬圈還要小，水池也只有牠們身高的一半，海獅們沒有空間活動，只能無助繞圈！另外，海豚母子和1隻雌性海豚，也被困在只有3輛巴士大的小水池，時間超過1年，飼養環境恐怕危害動物福利。面對動保團體指控，園方強調已經 將海豚 分池飼養，另外，針對居住空間則表示都有符合國際規範，平時也會讓海獅、海豹外出活動。海獅跟著訓練師的指令，用前鰭支撐住全身重量，把尾鰭高高翹起，站在看台上吐出舌頭，乖乖張大嘴巴，讓觀眾們看看牠的牙齒，這是位在新北市的野柳海洋世界，但在光鮮亮麗的表演背後...。動保團體，拍下海獅海豹的宿舍，就在舞台後面，每隻動物只能分到，大約兩坪大的空間，水池深度也不到牠們半身高。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏：「(海獅住所)基本上就是像豬圈這樣子，然後就是完全是水泥化的環境真的連一根草都沒有，以海豚的圈養環境來說，它大概就是1個表演池跟6個小小的飼養池，其實最大也不過就是長25公尺寬16公尺，然後水深只有三公尺。」表演完回到後場只能原地繞圈，對高智商的牠們來說，無疑就像是酷刑，想游動就會碰到牆面，長時間的監禁讓牠們出現刻板化行為。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏：「那牠們(海獅)其實目前為止，牠們其實真的就是被單獨個體化的圈養，事實上這對動物的心理來說是一個非常大的緊迫，讓牠完全沒有辦法跟牠的同伴有任何互動，那刻板行為嚴重的時候動物甚至會出現自殘的狀況。」除了居住環境硬體設備問題，動保團體也抗議，野柳海洋世界不顧共識，私下持續繁殖，直到去年中再次前往現勘，才發現園區竟然有十隻海豚，和官方公布的九隻數據不符。野柳海洋世界業務客服部經理林筱恩：「目前園區已經將公海豚還有母海豚分池來做飼養，那我們的場域內的一個海豹海獅的居住場所，牠的生活環境也都有協會的認定，並沒有違反任何動物福利。」野柳海洋世界保育員候組長說：「每一場展演的空檔我們是都讓動物出來，不然牠在裡面牠是要憋死。」對此業者出面澄清，都有按照相關規範，也絕對沒有虐待動物的情事。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 143
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 17
【Follow 法人】外資轉空提款298億元 分析師：法人短線仍保守
台股今（7）日收30,435點，下跌140點，不過成交量卻創下8543億元的歷史天量。三大法人今日賣超360.43億元，外資則再度轉空，轉為賣超298.71億元。運達投顧分析師陳石輝認為，高點外資連連進行調節，而美股科技巨頭輝達、AMD等沒有亮眼表現激勵下，外資、投信等在短線上仍會繼續保守。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 29
遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」 中榮、衛生局全說了
媒體報導，台中榮總3名醫師疑似放任無照醫材廠商進入開刀房，執刀手術，醫師在旁納涼觀看，時間超過3年。對此，中榮副院長李政鴻今天（7日）表示，新醫療儀器有時需要廠商進入維護，但醫院嚴禁任何非醫療人員從事中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 6
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 383
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 381
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 62
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 21
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149