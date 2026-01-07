海大獲得2026年「大學品牌力」躍升獎 六項指標位居國立一般大學前十



記者 何明弘/基隆報導

人力銀行發布2026年《大學品牌力》調查結果出爐，國立臺灣海洋大學憑藉深厚科研實力與跨域人才培育，逐步累積社會與企業能見度，本次排名展現強勁成長，不僅獲得躍升獎第2名，在研發力、學術聲望、產學力、國際力、高階領導力及永續力等6項指標也挺進國立一般大學前10，12大品牌力指標半數位居前段班，反映學校以研究導向帶動人才培育的辦學模式，已逐步被社會與產業端看見。

2026年《大學品牌力》總共有38家大學分別在18個學群，6個分項獲獎。圖/翻攝

2026年《大學品牌力》是104人力銀行整合418萬筆求職、徵才大數據資料及教育部、世界大學排名等公開資料，評比國內超過120所大學。海大在本次排名中，國立一般大學排名第12名，於國立一般大學中，研發力排名第5、學術聲望排名第7、產學力及國際力排名第8、高階領導力及永續力排名第9。在學群聘僱力方面，「地球與環境」學群排名全臺第4、「生物資源」學群在國立一般大學排名第6，充分印證海大在氣候變遷與永續資源領域的領先地位。

臺灣是個海洋國家，海洋大學是一所以海洋為主體的頂尖國際一流大學，擁有完整的海洋相關科系及豐沛的科研能量，秉持「以海洋為主體，但不以海洋為限」的精神，以海洋專業領域研究為特色，積極推動跨領域研究與教學。透過整合校內海洋中心、海洋工程科技中心與跨院系研究團隊，海大聚焦航輪與智慧物流、海洋環境資源監測、開發與保育、AI養殖與食品科技、海洋工程與離岸風電、探索海洋、水下技術與國艦國造、到氣候變遷與USR及永續發展等重點領域，多項計畫獲教育部、國科會及產業界長期支持。透過完善的研究平台與制度化管理，逐步累積具國際能見度的研究成果，成為推動臺灣海洋科技發展的重要基地。

海大獲得2026年《大學品牌力》躍升獎第2名，有6項品牌力指標位居國立一般大學前10(許泰文校長((右))親自出席領獎)。圖/翻攝

許泰文校長表示，海洋大學積極鼓勵教師將研究成果產學合作、技術移轉，擴大學生參與研究。透過鬆綁雙主修門檻、推動「微學分」與「次專長」制度，打破系所藩籬。此外，海大充分利用「臺北聯合大學系統」優勢，讓學生能跨校至北醫、北科大、北大修習課程，培育具備海洋背景的跨領域領袖人才。

許校長強調，海大72年來培育10萬個校友，在海洋教育，研究，產業與社會責任及永續為國家社會做出貢獻。大學應勇敢跨域創新並承擔社會責任，不僅培養專業人才，更要形塑有判斷力、韌性與有使命感的年輕世代，讓學生一畢業，就能走進產業、走向國際。海大將持續深化與全球產業鏈的連結，將「海洋專業」品牌推向國際，實踐社會不可或缺的大學價值，為國家培養真正面向未來的領先人才，讓臺灣以身為海洋國家為榮。







