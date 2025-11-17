海大獲開放教育卓越獎三大獎

海大一舉奪得台灣開放教育卓越獎三項大獎，展現海大在「海洋．教學創新．永續」的深耕能量，並由教育部資訊及科技教育司長吳穎沺親自授獎。（國立台灣海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

國立台灣海洋大學在開放教育領域再創佳績，一舉奪得台灣開放教育卓越獎三項大獎，展現海大在「海洋．教學創新．永續」的深耕能量，並由教育部資訊及科技教育司長吳穎沺親自授獎，肯定海大推動高品質數位課程與全民開放教育的扎實成果。

海大今年脫穎而出的作品橫跨「綠能離岸風電」、「地球科學素養」以及「人工智慧應用」，形成獨具海大特色的跨域版圖；其中，海大關百宸老師與台大郭安妮老師跨校合作的「離岸風電基礎設計」MOOCs課程，以台灣最具發展潛力的海洋綠能為題，內容具深度工程專業，讓學習者能掌握風能產業的核心概念，獲得「開放教育優良課程獎─優等」。

張英如老師開設的「石油地質學、地質與生活」則以生活化方式引領大眾理解地質與能源脈動，兼具知識普及與公共教育價值，獲得「開放教育數位教學資源運用獎─學校組」優等獎；黃昱凱老師的「人工智慧概論」則從零基礎帶領學習者掌握ＡＩ思維與應用，成功開創通識教育與數位素養並行的新典範，獲得「開放教育數位教學資源運用獎─個人組」優選獎。

海大近年積極布局開放教育與跨校學習，透過磨課師（MOOCs）、遠距課程與跨域教學設計，讓學習者突破地理限制、接軌國際視野，此次榮獲三項大獎，不僅印證海大數位教育策略的方向正確，更展現以海洋專業連結世界議題、以教學創新回應社會需求的辦學能量。未來，學校將持續擴大開放教育的深度與版圖，期盼為全民終身教育提供學習管道。