海大育種台灣鯛 獲農業科學獎

海大水產遺傳育種團隊運用前瞻基因體科學化優質種原精準選育技術，開發兼具耐鹽、抗病及耐寒之功能性台灣鯛品系。（海大提供）

記者楊耀華∕基隆報導

海大水產遺傳育種團隊運用前瞻基因體科學化優質種原精準選育技術，開發出兼具耐鹽、抗病及耐寒之功能性台灣鯛品系，並將研究室成果推向產業應用與量產化，強化水產養殖產業面對氣候變遷的韌性，獲農業部「二０二五國家農業科學獎─前瞻創新傑出團隊」肯定。

團隊指出，傳統水產育種往往耗時長、風險高，難以快速因應環境變化；這項技術核心「以性狀為目標、以基因為導向、以養殖現場為驗證」的精準選育平台流程，整合基因資料庫分析、多重分子標記輔助選育，透過多世代雜交選育與逆境模擬試驗，從多源族群中篩選出最具環境適應力的核心種原庫，並完成多階段田間驗證，育成多項可實務化之功能性商品魚苗。

廣告 廣告

實際示範結果顯示，這些新品系在試養條件下可明顯降低苗期損失，提升存活率、成長表現及產品質量，相關研究已發表於國際期刊並獲得多項創新與創業獎項肯定。

在產業連結方面，團隊已與國內種苗業者、養殖戶及加工廠合作完成示範試養，並進一步拓展國際合作，隨著技術成熟。團隊亦啟動技術移轉與新創化進度，與業界合作成立「艾泊力特水產科技股份有限公司」作為功能性魚苗量產與商業推廣的平台，目標自明年起逐步達成半年內穩定供應五百萬尾以上優質魚苗的量能。

團隊核心成員副教授黃章文、龔紘毅及徐德華表示，未來將持續深化分子與數位育種技術，擴大國內外場域驗證與國際合作，期望以台灣為起點，提供可複製、可落地的精準育種解決方案，協助全球水產養殖產業因應環境變遷挑戰，促進產業永續與社會福祉。