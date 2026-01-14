海大與姊妹校釜慶大學辦學術研討

海大和韓國姊妹校釜慶大學舉辦「永續海洋資源」國際學術研討會，臺韓學術雙強聯手，共探海洋永續發展對策。（圖：海大提供）

▲海大和韓國姊妹校釜慶大學舉辦「永續海洋資源」國際學術研討會，臺韓學術雙強聯手，共探海洋永續發展對策。（圖：海大提供）

國立臺灣海洋大學和韓國姊妹校釜慶大學（Pukyong National University, PKNU）12日至15日展開為期四天的深度學術交流，釜慶大學水產科學學院金英模院長（Prof.Young-Mog Kim）率領該校學者專家計33名代表團到海大參訪。雙方並於1月13日攜手舉辦「永續海洋資源」國際學術研討會，海大對此高度重視，由李明安副校長、冉繁華副校長及顧承宇副校長共同領軍，匯集校內海洋資源相關領域逾30位學者專家與會。此次交流不僅促進雙邊教師的研究對話，也為兩校未來在研究合作、計畫推動及學生交流等方面奠定實質基礎。

海大和釜慶大學同處東亞重要海洋區域，兩校早已建立深厚的互動基礎，自2025年9月簽署合作備忘錄（MOA）後，更進一步深化學術鏈結。這次大規模互訪，旨在建立長期且具體的合作架構，結合雙方在海洋科學與資源永續領域的研究專長，共同回應全球海洋環境所面臨的挑戰。為期四天的行程由海洋科學與資源學院及生命科學院教師共同規劃，內容涵蓋學術專題簡報、技術交流討論，並實地參訪海洋大學在生物科技與養殖技術方面的豐碩研究成果。

海大李明安副校長在研討會致詞表示，海大和釜慶大學已建立優質的交流平台，未來，將持續強化與國際夥伴的合作關係，積極推動跨國、跨領域的海洋研究與人才培育計畫，展現海大攜手國際頂尖大學培育具國際視野人才、貢獻全球海洋永續發展的決心。

釜慶大學金英模院長指出，兩校間的學術交流其實相當有歷史，期望透過此次研討會，更深入的媒合雙方的研究量能，更進一步具體規劃合作計畫。

促成這次釜慶大學訪臺行程的海洋科學與資源學院蔡安益院長表示，這次活動透過海資院與生科院的跨學院協作，有效整合校內研究能量與國際對接，不僅提升國際學術能見度，也拓展了海洋科學研究的深度與廣度。

【記者簡麗春／基隆報導】國立臺灣海洋大學天文社日前晚上，和基隆在地導覽團隊「雨都漫步」合作，舉辦「星象指路‧基隆夜行」走讀活動，結合天文知識、廟宇文化與基隆港都歷史，透過跨領域的轉譯，帶領青年在港都巷弄中，從不同視角、重新解讀基隆舊城街區的風景。

活動也呼應雨都漫步推動的「回家旅行」計畫，透過跨域合作引導臺灣青年重新認識基隆，建立以城市故事與文化感受為基礎的地方連結。

海大人文創新與社會實踐計畫團隊強調，這次活動，不僅開發基隆舊城的夜間觀光資源，也回應計畫中「從斷裂到連帶」的核心理念，促使不同背景的青年，能透過城市現場認識基隆，並讓團隊在過程中，累積跨領域合作能力。