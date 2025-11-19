海大與澳洲WSE能源公司簽署合作備忘錄

海大攜手澳洲海潮能源公司啟動波浪能示範計畫，雙方正式簽署合作備忘錄。（圖：海大提供）

臺灣海洋大學和澳大利亞海潮能源公司（WSE）18日正式簽署合作備忘錄，雙方將共同研議波浪能轉換系統在臺灣海洋環境中的技術可行性與合作模式；該合作不僅象徵海大在波浪能國際合作的重要里程，也代表臺灣在再生能源多元化與海洋能商轉佈局持續邁進。

簽約由海大校長許泰文及WSE執行長Paul Geason代表簽署，並由總統府國策顧問林見松、澳洲辦事處代表Robert Ferguson及副代表Christopher Lim進行見證，WSE創辦人及執行董事John Brown、技術總監TomWilson及Vice President Emily Lee也一起來到海大進行深度討論，展現雙方對本次合作的重視。

依據未來合作規劃，波浪能轉換器所產生的電力，將直接供應海大校園使用，海洋大學團隊也將同步進行系統效能測試、耐久性監測與環境評估，檢驗WSE的技術在所有季節和天氣條件下的表現，並透過報告與科學資料支援技術改善、操作安全性及後續商業化決策。

此合作也將涵蓋人才培育、技術審查、專門研究計畫、專利授權、環境和資源評估以及工程管理等領域，期望建構臺灣自主海洋能源技術與產業鏈。

WSE創辦人及執行董事John Brown表示，臺灣及其周邊島嶼的海岸線，蘊藏著巨大的波浪能開發潛力，希望透過這次合作備忘錄，建立正式對話與技術交流機制，期待未來在國內多處沿岸環境開發商業規模部署。

海大許泰文校長強調，這次合作結合產業能量、實證場域與跨域研究，是臺灣海洋新能源佈局重要示範，也期待有更多國內外企業透過海大智慧化海洋能測試場進行離岸風電、潮汐及波浪發電等技術驗證，共同推動海洋再生能源的本地化與商轉化發展。

海大也表示，將持續深化海洋能源研究，朝向智慧海洋、永續能源與低碳海洋科技應用，為臺灣能源轉型與淨零排放目標貢獻科學研究力量。