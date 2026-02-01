海大與胡志明經濟大學簽署ＭＯＵ

海大與胡志明經濟大學雙方完成合作備忘錄簽署、遞交儀式。（國立台灣海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為持續推動國際化發展並深化與東南亞高等教育及產業之連結，國立台灣海洋大學組團赴越南進行學術交流與產業參訪，透過實地交流具體展現海大在國際合作、產學連結及人才培育方面的推動成果，同時海大與胡志明經濟大學正式簽署合作備忘錄，未來合作範疇將逐步擴展至海洋工程、海洋能源、海洋政策與海洋資源等重點領域。

海大與胡志明經濟大學自去年起即積極洽談合作方向，並於日前完成通訊簽約作業，此次適逢海大代表團到訪，胡志明經濟大學特別安排正式合作備忘錄簽署、遞交儀式，同時進行雙邊交流會議，象徵台越高等教育合作邁入新的里程碑，雙方就教師合作研究、共同舉辦國際學術研討會、學生短期交流、專題研究及研究生培育等面向進行深入討論，並規劃短期與中期合作時程，以確保合作內容具體落實。

廣告 廣告

此外，海大參訪團亦前往姊妹校肯特大學工程學院進行深度交流，與眾學者深入討論雙方研究特色與潛在合作模式，交流重點涵蓋學生短期交換、赴海大攻讀碩博士學位、共同指導研究生及申請國際合作研究計畫等議題；海大與肯特大學過去多年來在水產養殖及河海工程領域已有穩固合作基礎，並有多位肯特大學學生赴海大就讀研究所，此次交流進一步將合作觸角延伸至機械與機電工程領域，有助於擴大雙邊合作深度與廣度。

海大師生亦參訪位於肯特市的光隆實業公司家紡工廠，深入了解跨國企業在智慧製造、品質管理與全球供應鏈運作上的實務經驗，透過實地觀摩與交流，不僅讓學生具體認識機械工程於產業現場的多元應用，也促進雙方就學生實習、產學合作及人才培育機制進行實質討論，強化學用接軌。