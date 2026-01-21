海大與陽明交大跨域合作 開創兩大核心範疇

海大與陽明交大跨域合作，開創永續海洋工程、智慧航運新紀元。（圖：海大提供）

隨著全球氣候變遷挑戰加劇，以及永續浪潮席捲各大產業，臺灣兩大頂尖學府︱︱︱國立臺灣海洋大學與國立陽明交通大學正式宣布展開深度合作，將結合海大在海洋領域的專業根基，以及陽明交大在半導體與資訊通訊技術（ICT）的領先優勢，共同聚焦「永續海洋工程」與「智慧航運」兩大核心範疇，推動臺灣邁向藍色經濟領頭羊，為國家打造具備韌性與數位實力的海洋科技產業鏈。

陽明交大林奇宏校長日前率領團隊拜會海洋大學，由許泰文校長、冉繁華副校長、顧承宇副校長，以及各相關核心團隊親自接待；雙方針對「海洋能源、港灣耐災、海洋環境監測、智慧航運、防災預警及工程型ESG」六大主軸進行深度聚焦。這次合作的核心價值，在於前瞻技術的系統性對接整合，並帶領企業一起將技術落地、帶動整體產業發展。

海大指出，在離岸風電與波浪能等再生能源開發上，雙方將透過陽明交大的機電控制專業，結合海大深厚的海洋工程經驗，大幅提升發電轉換效率與抗颱抗浪存活率。同時，利用海大海洋能測試場的近海水文監控數據，搭配陽明交大的大數據分析與AI模型預測，建構出更精準的天然災害預警系統，為臺灣生命財產安全與海岸及港灣建設防護提供雙重保障；雙方合作觸角將更深入精準農漁業科技，為傳統產業帶來數位轉型。

海大長期以來，已形成以「產業服務導向」為核心的穩定運作結構，提供檢驗驗證、技術導入及流程優化等多元服務。未來，將整合陽明交大在人類基因體醫學的臨床經驗與AI演算法，將基因體工程應用至水產養殖，以「AI×基因體×IoT」為核心，串聯「智慧育種」、「智慧養殖」到「綠色冷鏈」的完整產學研發加值鏈，展現海洋科技在民生產業的巨大潛力。

該場學術與實務的強強聯手，從宏觀的港灣工程、人工智慧無人船，到微觀的魚類基因體育種，將全面提升我國海洋產業的國際競爭力。雙方期許激發更多跨領域合作契機，讓臺灣在永續海洋科技的路徑上，成為全球實踐永續目標。