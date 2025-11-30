海大舉辦2025女性船員工作坊與論壇 推動性別友善航海環境

海大於11月28日舉辦2025女性船員論壇。（圖：海大提供）

為拓展臺灣女性航海職涯路徑，「2025女性船員工作坊&論壇」分別於十一月廿一及廿八日在國立臺灣海洋大學（下稱海大）舉辦，邀集現職及曾任船員的女性專業人士共同分享航海經驗，並探討女性船員在上船後面對的各項挑戰、制度支持與未來發展路徑，期望透過跨部門交流，建立更友善與具包容性的海事職場環境，並激勵女性後繼者加入航海職場。

該活動由交通部航港局指導，中華海員總工會、國立臺灣海洋大學及台北海洋科技大學共同主辦。

此一論壇受到師生熱烈歡迎，吸引海洋大學及台北海洋科技大學近百位商船與輪機相關領域學生參與。期望透過「女性船員工作坊&論壇」建構女性航海人才支持平台，並促成職場制度改善，使更多女性勇敢投入航海產業。活動成果將作為後續研究、課程及政策倡議的重要基礎，期盼未來臺灣海事職場能更貼近聯合國永續發展目標第五項（SDG 5）性別平等的目標。