海大薦舉3位船員 獲比利時船副證書

我國有三位船員正式取得比利時船員適任證書，象徵我國船員培訓品質獲得歐盟成員國認可。圖為女性船員李翊維。(航港局提供)

記者郭基生∕基隆報導

由國立台灣海洋大學推薦申請的我國三位船員邱莉榕、李翊維及阮皇宗，正式通過比利時核發之船副適任證書，成為我國首批取得比利時船員適任證書的船員。

航港局表示，我國船員取得比利時船員適任證書，象徵我國船員培訓品質獲得歐盟成員國正式認可，對我國海事教育及船員國際就業發展具有重要里程碑意義。

航港局指出，自一一０年起，即透過外交部、駐歐盟兼駐比利時代表處及歐洲在台商務協會等單位，積極與比利時聯邦交通部航運總司洽談，於一一四年獲得比利時首次核發我國船員適任證書，實為難得，航港局會持續透過比利時換證模式及年審機制，讓我國船員藉此赴歐盟二十七國及與比利時簽署ＭＯＵ的二十六國從事海上工作，擴大我國船員海外就業市場。

廣告 廣告

航港局並表示，首批三位船員將是台灣船員國際化的典範，值得全國海事教育界與船員團體共同慶賀，航港局將持續鼓勵更多我國優秀船員申請比利時適任證書，與國際標準接軌，提升台灣船員在全球航運市場的能見度與競爭力。

三位船員中，邱莉榕原服務於台達船隊，主要從事液化天然氣（ＬＮＧ）運輸作業，後轉至跨國性全球能源公司船舶服務、固定跑歐洲航線，成為歐洲為與比利時簽署認可船員適任證書ＭＯＵ成員之一，為順利通行國際，增加其自身就業競爭力，因此提出比利時適任證書申請。

第二位李翊維原先在一艘荷蘭商駐點在台灣的風電船工作，為轉至另一艘馬來西亞風電船工作，對方要求須具有歐洲國家之船員適任證書，在國立台灣海洋大學推薦下，也順利取得比利時船副適任證書。

第三位阮皇宗，目前服務於長榮海運，是由公司推派其作為代表，申請比利時適任證書正是因船員持有白名單國家的證書更有利於在外輪工作。