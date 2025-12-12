海大輪機系生如願通過管輪測驗

海洋大學輪機系的彭士達，高分通過航海人員一等管輪測驗，表現優異。圖為實習期間與御風輪合影。(航港局提供)

記者郭基生∕基隆報導

在全球化網絡緊密相連的時代，作為維繫世界經濟命脈的海運，其重要性不減反增，海運業對硬體技術人才的需求有增無減，為了培育海運人才，由航港局舉辦的航海人員測驗，每年都吸引許多年輕學子以專業知識與技術，迎戰這片藍色疆域。

目前就讀國立台灣海洋大學輪機系的彭士達同學，首次參加航海人員測驗便高分通過一等管輪測驗，表現優異，彭同學就讀高中時，對海運產業優渥的待遇極為嚮往，進而開始關注船員與輪機相關產業，因此報考了海洋大學輪機系，學習各種輪機方面的專業知識。

在學期間有幸參加御風輪實習課程，除了深入了解主機與輔機的各項原理與構造外，也實際了解機艙從聲音、溫度到設備運轉都親自體驗，使理論與實務操作能夠緊密結合，獲益良多，彭同學表示，在準備航海人員測驗時主要除了熟讀課本之外，更要勤練歷屆考古題，對於作答的正確率與速度比較容易提升，因此第一次參測就以高分通過航海人員測驗，相當不容易。

另一位考生是通過一等船副測驗的溫小姐，過去曾任銀行行員，婚後在職涯與育兒之間來回奔忙，疫情期間受到衝擊而失業，家中經濟壓力轉由先生一人承擔，但她並未因此氣餒，反而藉此契機投入自己一直嚮往的航海領域，並考取台北海洋科技大學航海系學士後專班，初入航海專業領域時，每個科目都是挑戰，但她用更多時間一科接著一科努力攻克，終於通過測驗，也為自己的轉職之路畫下最具意義的註腳。

新世代的航海人才，對海洋的熱愛，展現出截然不同的專業精神，將在連結世界的航道上扮演關鍵角色，為我國海運帶來源源不絕的活力，也期待更多人加入這個充滿使命與機會的領域。