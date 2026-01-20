海大邀洋學生體驗農曆年氛圍

海大國際學生體驗臺灣農曆年味，完成多幅寓意吉祥、風格多元的春聯作品。（圖：海大提供）

國立臺灣海洋大學日前在在校內展示廳，舉辦「國際學生新年聯歡活動」，邀請全校國際學生共度佳節，提前感受臺灣農曆年的熱鬧與溫馨氛圍。

活動由海大國際事務處規劃，透過春節文化介紹、趣味問答及寫春聯體驗等活動，讓來自世界不同文化背景的學生，深入認識臺灣傳統年節習俗，大家在互動交流中建立情感連結，感受海洋大學如同第二個家的溫暖。

許泰文校長在活動現場，向國際學生致上新年祝福，祝願同學們在新的一年身體健康、學業順利，並勉勵大家把握求學時光、朝自身目標穩健前行。許校長亦與學生一同揮毫寫春聯，並親自發送紅包，將滿滿的祝福傳遞給每位同學。

來自越南、菲律賓、印尼、印度、馬來西亞、聖露西亞、索馬利蘭、史瓦帝尼及巴基斯坦等國國際學生發揮創意，完成寓意吉祥、風格多元的春聯作品，現場氣氛熱絡愉悅。