海大馬國留學生K歌無辜慘死 母跨海討公道獲賠346萬

2023年11月，一名就讀國立海洋大學的23歲馬來西亞籍陳姓留學生，與友人到基隆市仁二路KTV唱歌慶生，卻因包廂糾紛遭陳志鴻持折疊刀刺殺身亡，陳志鴻依傷害致人於死罪被判處11年徒刑定讞，至於民事判決，陳志鴻須賠償陳母台幣318萬7300元及馬幣3萬7600元（約28萬台幣），逾346萬元，可上訴。

判決指出，2023年11月14日晚間10時許，就讀海洋環境資訊系三年級的陳姓學生與友人到KTV唱歌，陳志鴻則與張姓、許姓等10名友人在另一間包廂飲酒歡唱。凌晨時分，張、許2人酒後在走道上互推，不慎撞進陳姓學生的包廂內，然張、許不斷道歉，雙方並未發生衝突。

隔日凌晨4時許，雙方人馬結帳離去後，陳姓學生與顏姓友人走到愛三路騎樓時，巧遇陳志鴻與林姓友人在等紅綠燈。雙方再度為稍早誤闖包廂事件發生口角，陳志鴻的林姓友人先徒手毆打陳姓學生，陳志鴻隨即掏出折疊刀，朝陳姓學生右大腿內側猛刺1刀，傷及股動脈，顏姓友人左大腿外側也遭刺傷1刀。

陳姓學生因右股動脈橫斷、大量出血，導致低血容性休克及多重器官衰竭，送醫急救3天後，於11月18日不治身亡。基隆地院認為，陳志鴻素行不佳，不僅隨身攜帶刀械，遇事不思控制脾氣，暴戾持刀傷害致死及傷害另一人，犯罪情節惡劣且重大，依傷害致人於死罪判處11年徒刑。二審高等法院去年12月駁回上訴，維持11年徒刑。

陳姓學生的母親聞訊悲慟不已，提起刑事附帶民事訴訟。陳姓學生的姊姊審理時以網路視訊哽咽哭泣表示，父親2年前因COVID疫情期間去世，弟弟到台灣讀書，原本爸爸還很開心家裡唯一一個出國讀書的小孩，想說等他畢業回來有一片大好前途，可是沒想到還沒畢業就發生這樣的事情，讓媽媽在失去丈夫後也失去兒子，造成沉重打擊。

陳母上法院自述含辛茹苦將兒子扶養長大，並省吃儉用供他至台灣留學，原滿心期待兒子學成歸國共享天倫之樂，突遭如此不幸，令家庭破碎，白髮人送黑髮人的人倫悲劇，驟失愛子，悲痛難抑，精神上所受痛苦至鉅。陳母向陳志鴻求償包括喪葬費、精神慰撫金共台幣356萬6313元。

審理時，陳志鴻對台灣殯葬費支出18萬7300元、馬來西亞殯葬費支出馬幣3萬7600元沒有異議，但認為精神慰撫金求償過高，希望不要超過150萬元。法官審酌雙方學經歷、身分地位、家庭生活及經濟狀況，以及陳志鴻侵害的手段和程度等情，判他須賠償陳母精神慰撫金300萬元，加上殯葬費用，共須賠償陳母台幣318萬7300元、馬幣3萬7600元。全案可上訴。

