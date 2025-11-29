海大馬籍男大生K歌無辜遭刺死 母獲判賠318萬台幣、3.7萬馬幣

〔記者林嘉東／基隆報導〕國立海洋大學馬來西亞籍陳姓留學生前年11月在基隆市與友人K歌無辜遭陳志鴻刺死案，二審高等法院去年12月維持原判，重判陳志鴻11年徒刑。陳姓留學生的母親提告向陳志鴻求償包括喪葬費、精神慰撫金等民事損害賠償。基隆地院審理認為，陳母省吃儉用供兒子來台灣留學，原期待兒子學成歸國能共享天倫，卻突然遭此不幸，悲痛難抑，判陳志鴻須賠償陳母台幣318萬餘元、馬幣3萬餘元。

判決指出，23歲馬籍陳生就讀海大海洋環境資訊系3年級，2023年11月14日晚上與同學到基隆市一家KTV飲酒唱歌；陳志鴻與張姓、許姓等10名友人則在另一間包廂飲酒歡唱，張、許酒後在走道上互推，不慎撞進陳姓男大生的包廂內，張、許2人不斷道歉，並未發生衝突。

隔天凌晨4時許，雙方人馬結帳離去後，陳姓男大生與顏姓友人走到愛三騎樓時，巧遇陳志鴻與林姓友人在等紅綠燈，雙方再度為了稍早誤闖包廂事件發生口角。陳志鴻突然掏出折疊刀，朝陳男右大腿內側猛刺1刀，傷及股動脈，顏男左大腿外側也遭刺傷1刀。

陳男送醫急救3天後，因右股動脈橫斷、大量出血，低血容性休克，致多重器官衰竭死亡。基隆地院認為，陳志鴻素行不佳，不僅隨身攜帶刀械，遇事不思控制自己脾氣，進而暴戾持刀傷害致死及傷害另一人，犯罪情節惡劣且重大，依傷害致人於死罪，判處11年徒刑。二審高等法院去年12月駁回上訴，仍判11年徒刑。得上訴。

陳姓留學生的母親提起刑事附帶民事訴訟，向陳志鴻求償包括喪葬費、精神慰撫金台幣356萬7300元與馬幣3萬7600元。基隆地院審理認為，陳母省吃儉用供兒子來台灣留學，原期待兒子學成歸國能共享天倫，卻突然遭此不幸，悲痛難抑，判陳志鴻須賠償陳母台幣318萬餘元、馬幣3萬7600元。

