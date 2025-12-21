海大鯊魚知多少獲課程標竿獎

海大環境生物與漁業科學學系莊守正教授「鯊魚知多少」課程榮獲標竿課程獎。（國立台灣海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

國立台灣海洋大學深耕數位學習領域，推動教育部「大學聯盟深化數位學習推展與創新應用計畫」展現亮眼成績，二０二五ＥＬＯＥ數位學習國際研討會暨開放教育論壇中，海大憑藉豐沛的教學創新能量脫穎而出，不僅由環境生物與漁業科學學系莊守正教授之「鯊魚知多少」課程榮獲標竿課程獎，校方團隊發表的兩篇數位學習成效論文亦雙雙奪得最佳論文獎。

榮獲「標竿課程獎」的「鯊魚知多少」磨課師課程，由國內軟骨魚類研究權威莊守正教授親自操刀，以提升大眾海洋素養為核心目標，將其長期投身台灣近海魚類資源與軟骨魚類研究的學術精華轉化為數位課程，評審團肯定該課程兼顧專業深度與學習可近性，並透過台灣在地案例與真實研究經驗，不僅增進學習者海洋生態的科學認知，更引導大眾反思人類活動對環境之影響，充分體現高品質數位課程的社會影響力。

除了課程獲獎，海大在數位教學的專業洞察力亦表現亮眼。教務處教學中心及校務研究組合作團隊共同發表之「Top-down 政策推動下跨校線上通識課程之成效分析」與「政策推動下實體與數位學習模式成效之比較與啟示」兩篇論文，針對數位轉型下的學習表現進行深度剖析，獲頒「最佳論文獎」，彰顯出學校在數位學習領域的實務成果與學術專業。

海大積極參與教育部磨課師平台（https://moocs.moe.edu.tw/），提供一般大眾與學生免費學習資源，目前已開發十五門優質磨課師課程，涵蓋多項專業領域；在研討會中，運輸科學系鍾武勳副教授也受邀分享「遊戲式教學與線上課程平台之學習分析」，展示海大如何運用創新教學法提升學生參與度。