海大：離岸風機魚礁演變出生態系
記者楊耀華∕基隆報導
國立台灣海洋大學海洋生物研究所榮譽講座邵廣昭及教授邵奕達帶領的研究團隊，透過實地水肺潛水觀察、一支釣採樣及科學數據分析發現，分布於台灣海峽的離岸風機水下基礎已演變為高度多樣化的岩礁生態系，成為眾多魚類的新棲所，打破過往能源開發必然破壞環境的負面印象。
根據團隊在苗栗及彰化風場的調查結果顯示，風機機柱不僅提供硬質附著介面，更因其從海面延伸至海底的垂直結構，發揮了「立體人工魚礁」的功能，能同時吸引表層、中層與底層的魚種進駐，且觀測到的魚種數明顯高於一般傳統魚礁。研究證實，風場內已出現超過八十種過去在該沙泥底質海域未曾記錄過的岩礁性魚類，且風機創造的岩礁生態系與原有的沙泥底生態系呈現加成效果，並未因新物種的進駐而排擠原有底棲魚類的數量或組成。
在風機施工完畢後的數月內，藤壺、海綿及珊瑚等底棲固著性無脊椎動物會迅速覆蓋機柱表面，並創造出蝦蟹、多毛類、等足類及螺貝類的棲地，也吸引了如石斑、笛鯛、三線雞魚及龍蝦等高經濟價值物種進駐、覓食甚至產卵，提供持續性的資源培育效果。
根據研究團隊在彰化台電一期風場的調查，單座風機在初期的平均魚產值約為一千八百元，隨者生物群落的演替與魚群成長，半年後魚產值預估可大幅增長至九千元，若以整座風場二十一支風機計算，每半年可增加約二十萬元的魚產值，以風機平均二十年的役期估算，總漁產值將超過八百萬元，且此估計尚未包含因外溢效應擴散至鄰近漁場的經濟貢獻。
研究團隊表示，風場雖非以保育為初始目的，卻在實際管理與運作中有效維護生物多樣性，未來若能建立完善的漁場管理辦法，如規範風機周遭的商業釣魚和休閒釣魚禁止進入距風機二十至五十公尺的範圍內釣魚，可避免過度捕撈的問題，並以科學數據為基礎進行溝通，離岸風電將有機會成為能源轉型、海洋保育與漁業共榮的關鍵典範。
其他人也在看
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 6
今晨低溫7.4度！白天回暖「高溫飆24度」 下波變天轉雨時間曝
受到大陸冷氣團影響，今（12）日清晨中央氣象署持續針對13縣市發布「低溫特報」，提醒北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晨至上午新北至高雄、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過白天起大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
0度線壓境！恐出現個位數低溫 回暖日期曝光
0度線壓境！恐出現個位數低溫 回暖日期曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
強冷氣團暫時退場！明起「一天比一天熱」高溫上看27度
今日（1/11）清晨受大陸冷氣團影響，全台天氣仍舊偏冷，清晨最低溫為嘉義竹崎鄉8.3度，不過明日（1/12）起冷空氣減弱，各地氣溫有望回升，氣象專家林得恩表示，隨著強冷空氣團暫時退場，本週全台「一天比一天熱」，中南部高溫甚至可能達到27度。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
早晚仍偏冷！冷氣團明白天起減弱將回溫 一週內2波東北季風增強
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導中央氣象署今（11）日稍早指出，明（12）日清晨受到大陸冷氣團影響，各地早晚仍偏冷，上午新北至高雄及金門局部地區有10度...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
中南部比北部冷！低溫發威探9度 連凍2天再迎「Ｍ型變溫」
將送別冷氣團！中央氣象署預報，週日（11日）冷氣團持續發威，中部以北清晨低溫不排除剩9度，冷2天到下週一（12日）晨冷氣團影響結束後；下週一白天緩和期稍稍升溫；下週二、三（13、14日）東北季風到來又轉涼；下週四、五（15、16日）東北季風減弱又稍回溫；下週六（17日）可能有東北季風來訪再降溫，變化大致呈現「Ｍ型」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團掰了！未來3天飆27度 鄭明典：白天有回暖的感覺
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升。前中央氣象局長鄭明典表示，今天台灣附近地面應該是相對微弱的東北季風，天氣偏乾，「白天會有回暖的感覺」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
再冷一會！明低溫下探8°C 鄭明典曝：冷空氣有往北撤退趨勢
新1波大陸冷氣團10日晚間起影響，最低溫下探8度左右，前中央氣象局長鄭明典指出，目前大尺度的冷空氣似有往北撤退的趨勢，對台灣影響的機率漸低。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
明短暫回暖又變天！下周兩波東北季風接力影響
受大陸冷氣團影響，今（11）日全台天氣明顯轉冷，北台灣整天偏寒，降雨主要集中在東半部，其他地區僅有零星降雨，其餘地區天氣偏乾。中央氣象署指出，明日冷氣團逐漸減弱，白天氣溫略為回升，但日夜溫差仍大。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
兩天同一時間「氣溫差6度」！鄭明典曝關鍵原因：並非有暖空氣
今（11）日大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭整天又會變得比較偏冷，其他地區早晚也冷，西半部及宜蘭低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右，清晨臺南以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率。前氣象局長鄭明典也曬出昨日與今日的氣溫分布圖，曝光「明顯差異」的關鍵原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冷到爆還沒結束！8縣市齊發低溫特報「探10度以下」 花東有局部短暫雨
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣近日冷到爆炸，中央氣象署持續發布低溫特報，傍晚對北部及金門等8縣市發布代表寒冷的黃色...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團發威！12縣市低溫特報 冷到明天
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署今（11）日下午表示，受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今日晚間至明（12）日上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。民視 ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團減弱了！氣溫逐日回升 週五上看28°C
【記者黃泓哲／台北報導】中央氣象署表示，今天（11日）仍受大陸冷氣團影響，北部及宜蘭整天偏冷，中南部與東部早晚也明顯降溫。清晨西半部及宜蘭低溫約11-13°C，其他地區約15°C左右，台南以北、宜蘭及金門仍有局部10°C以下低溫機率，提醒民眾外出務必注意保暖。今天白天高溫北部及宜蘭約15-17°C，中南部可回升到21-23°C，但日夜溫差依舊偏大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
把握冬天暖陽！周末回暖飆破20度 留意8級強風、日夜溫差大
強冷空氣暫時退場！今（11）天白天以前各地大多為多雲到晴，但受到輻射冷卻影響，清晨寒冷，全台6縣市最低溫仍低於10度，白天開始，北部、宜花高溫可達20度，其他地區22至24度，好好享受冬日暖陽，不過中台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！「2026年1號颱風醞釀中」 賈新興曝：這時開始變天
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升。氣象專家賈新興表示，18日前各地天氣晴朗穩定，不過19日起，將受到東北季風影響，部分地區轉陰雨天氣、氣溫下降，另外，14日至15日，菲律賓東方近海還有熱帶系統發展的機率。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
12縣市低溫特報！今晚至明晨「跌破10度」 未來1週恐有颱風生成
氣象署表示，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明日上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言