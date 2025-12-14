海大SEL研習 提升學生情緒管理

海大承辦全國大專校院學生社團輔導ＳＥＬ研習會。（海大提供）

記者楊耀華∕基隆報導

台灣海洋大學承辦教育部全國大專校院學生社團輔導ＳＥＬ（社會情緒學習）研習會，聚集全國各校約八十位學務工作主管及社團輔導老師，透過專題演講、ＳＥＬ五感體驗課程與實務案例分享，探討如何培養學生的自我覺察、情緒管理、社會覺察、人際互動及負責任決策等五大核心能力，期望有效提升學生的情緒管理，並帶動他們應對未來挑戰的關鍵能力。

海大副校長莊季高表示，研習會結合學生社團經營與發展議題，共同探討如何推動與落實ＳＥＬ之應用方案；期望透過教師培力，培養學生社團領導者的情緒管理、社會覺察及負責任決策能力，營造幸福學校、師生共好的環境。

專題演講首先由台北教育大學心理與諮商學系主任陳柏霖分享，探討ＳＥＬ在大學社團環境的應用及學生幸福感建構；接著由國家教育研究院課程及教學研究中心老師林哲立社會分享情緒學習在大學社團的體現與實踐，提供理論與實務兼具的指引。另外還，安排兩場老師

五感體驗課程，分別透過嗅覺「風味中的幸福感知」及觸覺「手作與情感連結」的互動，讓輔導老師了解如何透過感官刺激來感受生活的美好，讓身心療癒。

研習會尾聲的綜合座談，由教育部學生事務及特殊教育司學生輔導科長楊奕愔及海大學務長鄭學淵主持，提供跨校交流平台與實務經驗分享，促進教師間的互動學習，期望參與研習會的老師能將學習成果帶回校園，實際應用於學生社團輔導中。