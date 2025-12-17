海大USR貢寮、雙溪打造東北角淨零示範家園

海大USR邁入第六年，串連山川海，推動淨零行動落實地方。（圖：海大提供）

國立臺灣海洋大學貢寮USR計畫邁入第六年，以貢寮、雙溪為核心場域，面對生態退化、文化流失、地方經濟受限、高齡化與偏鄉交通等五大在地挑戰，結合河川監測、精準施肥、潮間帶調查、珊瑚復育、文化路徑、健康促進、低碳交通與食農創新等，初步打造出兼具環境、文化與生活韌性的淨零示範家園。

海大社會責任實踐與永續發展中心主任張文哲特聘教授表示，淨零是一項使命，海大整合產官學社力量，與國泰人壽等企業及在地夥伴，讓淨零不再只是倡議，而是每位居民、學童和企業共同參與的日常。2025「貢創雙贏：海鄉與山城的共生共榮」計畫以「生態永續」、「文化傳承」、「經濟創新」三大主軸並進，從山、川、海，全面推動淨零與地方共好，串起永續生活行動力。

生態永續：E-生態保育與環境永續推進計畫

邱昱嘉助理教授與團隊推動田園河川綠網保育，導入微水力發電系統於隔潭公園與貢寮國小，建構零碳示範場域；並在農地落實精準有機施肥，降低水體污染、提升碳匯與農作品質。識名信也教授以「珊瑚小學堂」推動海洋教育，帶領學童親手種植珊瑚苗，建立海洋碳匯概念；何攖寧副教授透過潮間帶監測、物種辨識與復育行動，支持海洋生態系的長期韌性。蕭堯仁副教授則整合推動卯澳里海ESG永續旅遊，結合環境教育、淨灘與國際交流，使漁村生態觀光走向低碳化與永續化。

文化生活：S-生活網路與文化傳承發展計畫

謝忠恆副教授與王嘉陵教授整合美感教育與環境課程，與貢寮國小、國泰人壽等單位合作，以手作、廢材再利用與學童自然課程培養永續素養。顏智英教授與莊育鯉副教授完成「雙溪文化與生態路徑體驗」兩條路線規劃，打造結合人文、綠生活與低碳旅遊的示範路徑，並以在地竹材與一次性材料再利用，進行文化站布置。張君如副教授則是與醫療團隊合作推動青銀共融，舉辦長者健康促進活動，並融入在地食材推動綠色飲食，連結營養、減碳與在地食農教育。