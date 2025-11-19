海委會主委管碧玲迎接「巡護八號」凱旋 感謝海巡守護海上漁民

海洋委員會海巡署艦隊分署「巡護八號」船與農業部漁業署攜手執行之「一一四年第三航次太平洋公海漁業巡護任務」，於十八日返抵國門，海洋委員會主任委員管碧玲特地親赴高雄港碼頭迎接「巡護八號」船同仁凱旋歸來，並讚許今年在海巡署及農業部漁業署的共同努力下，已圓滿完成三航次遠洋漁業巡護任務，對全體執勤人員的辛勞與貢獻，表達誠摯感謝與最高敬意。(見圖)

海委會今(十九)日說明，無論是在萬浬公海，或是在我們的沿海港灣，海巡永遠是漁民最堅強的後盾，這代表著國家的力量與溫度，陪伴每一位辛勤的漁民，讓他們能安心出海、順利作業、平安返港。

管碧玲主委表示，前兩次航次因公未能親赴港口迎接，始終掛念在外執勤的同仁，如今能親眼見到「巡護八號」平安返航，心中倍感欣慰與感動。

管碧玲分享，她聽到這次「巡護八號」船執行任務過程中一則動人小故事，那是「巡護八號」船登檢人員登上我國遠洋作業漁船的情景，漁船船長從登檢人員手中滿懷感激地接過特別為體恤遠洋漁民辛勞所準備的水果與慰問品，隨即將水果恭敬地擺上供桌，向神明祈求平安與滿載；這一幕，不僅展現漁民海上工作的艱辛，更讓人深刻感受到海巡同仁在每一次任務中所傳遞的溫暖與關懷。

管碧玲指出，海巡署「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」第一艘高緯度巡護船「西拉雅號」已在十一月二日由賴清德總統親自主持命名下水典禮，該艘巡護船配備有適應高緯度低溫航行設備，未來成軍後，將能在南北緯五十五度範圍內執法，成為我國履行國際義務、守護公海秩序的重要新戰力！同時也是向國際展現我國「國艦國造、國防自主」的堅強實力與價值。

最後，管主委也感謝海巡署與漁業署多年來的合作無間，讓今年度三航次公海漁業巡護任務能夠順利圓滿達成任務。也請同仁於勤務結束後，能夠好好休息，並期勉未來再創佳績！