海委會交出年度成績單 管碧玲：四大突破推動海洋治理穩步向前

海洋委員會主委管碧玲27日率領所屬機關召開114年施政成果記者會，公布海洋治理在過去一年取得的具體進展，提出「國安守護實質升級」、「治安平安全面提升」、「海洋保護走向制度」、「海洋治理穩健前行」等四大突破，並揭示十大重要施政成果。管碧玲表示，感謝國人長期以來的支持，讓海委會能在制度建構與執行面同步前進，交出一張紮實的成績單，也期許未來持續精進，穩健推動各項海洋政策目標。

管碧玲指出，海委會肩負統合國家海洋事務與政策的重要角色，114年持續依循「三安、四海」施政主軸，在國安、治安與民眾平安，以及海洋保育、海污防治、海廢治理與海洋產業發展等面向全面推進。在海委會及所屬海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院通力合作下，國家海洋治理量能持續強化。

在國安面向上，政府爭取285億元特別預算推動海巡全面轉型，落實海空一體、全時監控與全海域感知，造艦計畫亦穩定推進，單年交船18艘、累計達116艘。面對區域情勢變化，海巡單位全年應對中國兩次軍演，併航驅離海警船805艘次，在海纜安全、漁權守護與生命線防護上均展現專業與韌性。

治安與平安方面，海巡查緝毒品、槍枝、走私與偷渡成效顯著，成功阻止逾萬公斤毒品流入社會，預估避免超過1.1億人次吸食風險；同時秉持不分國籍、不分晝夜的人道精神，成功救援600人，其中包含134名外籍人士，並全力投入風災、海難與醫療後送任務，守護人民生命安全。

在海洋保護領域，隨著《海洋保育法》全面施行與海洋污染防治基金正式啟動，海洋治理逐步走向制度化。全年海廢清除量達3,641.6公噸，遠超原訂目標，並成立化學災害應處國家隊，讓保育、減廢與防污不再停留在理念，而是落實於日常行動。

管碧玲也指出，114年政府投入海洋相關預算首度突破300億元，法制面完成多項關鍵立法，國家海洋科技營運中心正式成立，同時擴充基層人力、改善待遇並設立海巡節，讓第一線人員在制度與資源上獲得更完善的支持，為海洋治理奠定長遠基礎。

回顧年度成果，海委會亦完成新版《國家海洋政策白皮書》，明確勾勒臺灣的海洋國家定位，並透過海洋科技營運中心立法，建立基礎調查船隊，強化海洋知識主權。在產業與科研面向，科專計畫補助大幅提升，促進產學合作；同時推動海洋有效保育區、海洋遊憩安全、海洋平權與企業ESG貢獻獎，引導社會各界共同投入海洋永續。

管碧玲感性表示，國人的信任與支持是海委會持續前行的重要力量。她強調，國家海洋治理正以堅定執法守護國安與民眾安全，並以制度與科研厚植治理底盤，期盼115年中央政府總預算能儘速完成審查，讓海委會有充足資源推動智慧監偵、淨零藍碳、海洋無礙與全民海洋素養，打造更完整的海洋治理體系，確保海洋生態永續與國家整體利益。

