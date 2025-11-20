海委會修法增派警力登艦 管碧玲：與兩岸情勢無關

漆黑的海面上出現熊熊火光，海巡署新竹艦15日在執行巡護任務時，接獲眼前這艘中國籍漁船在台北港西北方28浬求救，第一時間海巡人員不僅馬上趕赴現場滅火，還成功協助15名中國船員安全撤離。

管碧玲表示，「兩岸對峙的部分，我們知道心裡恨得牙癢癢，不應該這樣不斷消耗我們的量能，但人道救援的部分你要我不去救，我也做不到。」

海委會主委管碧玲表示，海上安全是「一碼歸一碼」，但對於對岸灰色地帶的騷擾一樣是嚴厲譴責。而有立委則認為，所有運用海洋資源的設備與人力欠缺統籌規範，質疑海上的交通安全法制不夠完善。

民進黨立委蘇巧慧提問，「陸上大家都很習慣我們要有交通規則，那海上呢？現在我國的法規裡面，對於發現他違常滯留是有罰則的嗎？」

管碧玲說明，「草案送在大院就是海纜七法，海纜七法就有非常有效而強力管制的措施，我們就可以要求你要移動到特定的地方。」

隨著中共襲擾不斷，海巡勤務也越來越繁重，根據審計部報告指出，海巡軍職人力短缺從2020年底的47人至2024年10月底擴大到867人，而且近9成艦艇的實際人力都沒有達配置基準。海委會日前也修訂艦隊分署編制表等法規，增派警力登艦。

國民黨立委張智倫提出，「給了你們海委會預算也給了你們職缺，可是為什麼人還是補不齊？」

管碧玲回應，「到年底我們的缺額會降到792人，然後國防部因為會給我們400個義務役，那他是逐步地撥補。新船一直造好所以這個一定要修法，以我們的艦長來講他如果願意到船上，然後擔任艦長責任又重，他也會失去警職的身份，所以我們把這個不合理的部分來做好的調整。」

是否因應兩岸情勢緊張？管碧玲強調修編制表是因為過去制度讓許多同仁犧牲，比如說警職跟文職待遇不一樣，因為警職有不一樣的加給，重申與情勢升溫並不相關。