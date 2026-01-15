海委會副主委黃向文卸任 海委會頒授最高榮譽海洋專業獎章

海洋委員會黃向文副主委即將於明日（1/16）卸任，海委會上週五由管碧玲主委親授最高榮譽之「海洋、海巡、海育、海研」共四項一等專業獎章。管碧玲主委祝賀黃向文副主委卸任並感謝她的卓越貢獻，細數黃向文從三人開始草創海保署，推動《海洋保育法》從無到有，深度參與我國海洋保育與治理制度建構，並盛讚黃向文是她最重要的專業夥伴。

▲黃向文副主委與海委會、海巡署、海保署及國海院同仁大合照。(圖/海委會提供)

黃向文分別擔任海保署署長、海委會政務副主委共7年10個月，在即將卸任、歸建學校教職前，管碧玲主委上周頒授海委會四大最高榮譽：一等海洋專業獎章、一等海巡專業獎章、一等海育專業獎章及一等海研專業獎章，表彰黃向文副主委多年來在海洋政策推動、海洋保育制度建構、跨機關協調及人才培育等面向的卓越貢獻，並肯定其對我國海洋治理發展所作的重要付出。

海委會副主委黃向文卸任，海委會主委管碧玲頒授最高榮譽海洋專業獎章。(圖/海委會提供)

管碧玲主委指出，黃向文副主委完整深厚的學研背景，從動物學、漁業科學到海洋研究，並歷經臺北縣政府、漁業署等地方與中央機關歷練，累積難能可貴的行政與學術經驗。海保署草創階段，黃向文一肩扛起首任署長，從三個人開始帶領團隊，逐步建構制度與組織基礎，並推動《海洋保育法》從無到有，是國家海洋治理發展不可或缺的重要推手。

管碧玲主委特別透露一個秘辛，她在擔任立委期間，幾度質詢黃向文時，對她『不管怎麼問都很平靜理性』印象深刻；接任海委會主委後，即徵詢黃向文是否願意擔任副手？『沒想到她居然拒絕』！管碧玲主委說，黃向文認為海保法制仍在關鍵階段，必須先完成，婉拒擔任副主委。管碧玲主委也盛讚，黃向文廣博的海洋素養，是她最重要的專業夥伴。

黃向文副主委致詞時回顧，許多今日看似理所當然的海洋保育成果，背後其實歷經長時間的溝通與努力。她提到，早年推動白海豚保育時，與同仁們一起走訪各個漁會、耐心說明，才能逐步建立理解與信任，促成今日棲地保育與保護區制度的成果。她也分享自身在公部門服務的歷程，無論是推動重大政策，或改善看似微小的行政細節，都是改變的重要起點，並勉勵同仁珍惜每一個角色與位置，在各自崗位上為海洋治理留下值得驕傲的足跡。談及個人，黃向文副主委也特別感謝同仁、秘書團隊與家人的支持，讓這段與海委會、海保署共同努力的時光，成為人生中珍貴而難忘的一頁。

頒贈獎章與歡送活動洋溢著不捨與感謝，同仁回顧與黃向文副主委並肩推動海洋事務的點滴，對其一路以專業與溫度帶領團隊深表感念，管碧玲主委特別致贈琉璃紀念品《好時光》，象徵攜手完成重要歷程。海委會、海巡署、海保署、國海院全體同仁更一同在掛牌成立海委會與海保署的歷史景點前再次合影，為這段共同走過的時光留下珍貴記錄，眾人祝賀黃向文副主委在歸建校園後，必定持續為我國海洋治理與人才培育貢獻心力。