海委會副主委黃向文將卸任 管碧玲頒授四項一等獎章致敬

管碧玲頒授最高榮譽海洋專業獎章予即將歸建回校園任教的副主委黃向文。（海委會提供）

海洋委員會政務副主委黃向文，於海委會服務7年10個月後，16日將歸建校園教職，主委管碧玲於上周五特別頒授最高榮譽之「海洋、海巡、海育、海研」共四項一等專業獎章，表彰其在海洋政策推動、跨機關協調及《海洋保育法》立法等面向的卓越貢獻。管碧玲盛讚黃向文是她最重要的專業夥伴，並感謝其在海保署草創時期及海洋治理制度建構中扮演的關鍵角色。

黃向文過去分別擔任海保署首任署長及海委會副主委，前後任職共7年10個月，管碧玲指出，黃向文擁有深厚的漁業科學與海洋研究學研背景，在海保署草創階段，僅憑三個人便帶領團隊逐步建構組織基礎，更是推動《海洋保育法》從無到有的重要推手，管碧玲更透露，當初徵詢黃向文擔任副主委時曾遭拒絕，原因是黃向文堅持要先完成海保法制的關鍵階段，其對法案的堅持與海洋素養令人欽佩。

黃向文致詞時感性回顧，許多今日理所當然的保育成果，背後都是長期的溝通與努力。她以推動白海豚保育為例，當初與同仁走訪各漁會說明，才建立起今日棲地保育的信任基礎，她也勉勵同仁，無論是重大政策或微小行政細節，都是長遠改變的起點，要珍惜崗位為海洋治理留下足跡。

管碧玲致贈名為《好時光》的琉璃紀念品，以及「海洋、海巡、海育、海研」共四項一等專業獎章，象徵雙方攜手完成的重要歷程；海委會、海巡署、海保署及國海院全體同仁也在海委會掛牌的歷史景點前合影留念。

