海委會加碼海洋科技補助 智慧治理助台灣躍升「海洋島」

海洋委員會於22日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，匯集近200位學研專家展現台灣在智慧監測、自主水下載具及污染治理等領域的最新實力。海委會主任秘書劉國列指出，主委管碧玲上任後積極爭取資源，海洋科技補助經費已從113年的1400萬元，大幅提升至今年的7500萬元，預計115年將再衝高至9920萬元，全力支持台灣從「科技島」轉型為「海洋島」。

本次發表會共展示28場次研究成果，聚焦將科技從研究室帶向「海上任務」。包括無人水面及水下載具的自主作業、異質載具協同監測、以及高解析度感測技術。劉國列表示，科技是國家治理的新基礎，海委會近期發布的《國家海洋政策白皮書》已明確規劃安全、永續、繁榮海洋的藍圖，透過預算加碼，要建構一套能應對複雜海洋挑戰的智慧治理系統。

會中東京國際基督教大學教授史蒂芬‧納吉（Stephen R. Nagy）針對「暗船技術」發表專題演講。他指出，印太地區每年因非法漁撈（IUU）損失高達240億美元，透過衛星監測與人工智慧偵測關閉定位系統的「暗船」，是維護資源安全的關鍵，並強調台灣在區域海洋安全架構中扮演核心角色。

在環境永續與安全應用方面，研發團隊展示利用蚵殼研發友善工法復育澎湖生態，以及針對微塑膠、重金屬與油汙開發的人工智慧辨識系統。此外，空中無人機與水下載具的協同巡弋，搭配水聲監測與物聯網平台，織起一張守護海域安全的智慧網絡。海委會強調，未來將持續深化資料治理與跨域合作，以科學創新強化海洋治理韌性，航向海洋科技國家的目標。

