海委會勇敢逐浪 無礙親海體驗

海洋委員會與水中運動協會昨（十六）日於高雄彌陀漁港海岸光廊舉辦「勇敢逐浪、無礙前行」無障礙親海體驗活動，由海洋委員會管碧玲主任委員親自主持，並於全臺首座無障礙入水輔助平台進行遞槳啟航儀式，象徵海委會攜手身心障礙夥伴共同擁抱海洋、推動常態性無障礙海域遊憩場域的決心。（見圖）

中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會呂嘉儀營運長分享推動海洋無障礙的心路歷程，感謝海委會管主委對身心障礙朋友的關懷，率先推動親海平權政策，讓身障者的親海願望得以實現，並感謝海委會努力促成跨部會合作，讓身心障礙族群的真實需求能由上而下大力推動。接著邱志偉立委感謝海委會針對海洋事務的不遺餘力，並承諾將積極爭取中央與地方的合作。

海洋委員會今年持續補助四個地方政府、九個學校社團及十二個民間團體辦理無障礙親海體驗活動，截至今日已帶領二千五百人次身障民眾親近海洋，並透過下水輔助設施、共融遊具、無障礙廁所、無障礙盥洗設備等項目改善場域，逐步打破空間的藩籬，落實海洋平權的理念，豐富國人的海洋生活。

海委會今年補助高市府於彌陀漁港完成全國首座無障礙入水輔助平台，擺脫過往臨時性搭設的不便，不僅提升社會對身心障礙者平權的重視，也推動無障礙親海活動的常態化與多元化。