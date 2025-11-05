海委會印太海廢平台首赴海外 推展藍色循環經濟

（中央社記者張已亷高雄5日電）海委會「印太海廢合作平台」今天舉行首次海外行動，集結4國代表及國際非政府組織在泰國舉辦研習營，分享海廢回收機制等案例。海委會主委管碧玲表示，將持續推展藍色循環經濟的跨域合作。

海洋委員會說明，「印太海廢合作平台」經過近1年協作，首度正式跨海，在曼谷舉辦「2025印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，匯聚來自台日韓泰官方、學界及國際非政府組織等單位，針對海廢回收機制、科學監測與社會動員等主題，分享各國具體、有感的成功案例，並為平台奠定成功外拓基礎。

海委會新聞稿表示，此次平台會議鎖定在海中被遺棄或遺失的漁具。泰國推出漁具回收再製的「高價值衝浪板」，由企業生產者「Starboard」與在地志工社群「Trash Hero Bangkok」合作，提升「藍色循環經濟」可行性，讓在地漁民和社群得以藉回收海廢得到實質收益，兼顧在地生計及海洋保育。

海委會指出，台灣則分享將廢棄保麗龍漁具再製成「海廢招財貓公仔」，設計理念為「廢物變招財」，展示台灣如何運用文創經濟，將廢棄物轉化為焦點產品，將在地海廢技術與文創美學，推廣至印太地區。

海洋委員會主委管碧玲表示，將持續透過平台，深化與日、韓、泰等夥伴的合作意向，在廢棄漁具議題方面，逐步推動與泰國、印尼等東協國家公私部門建立制度化對話機制，確保持續強化區域在「減量、回收與循環應用」的合作。

管碧玲說，海廢治理無國界，未來目標是期盼成為印太區域的「韌性海洋夥伴」，與各國共同打造「區域海廢治理的典範模式」，推展藍色循環經濟的跨域合作。

海委會表示，「印太區域海廢合作平台」自去年投入籌組，透過公私協力及跨域治理模式，匯集印太產官學研界，並以開放合作與務實行動，期盼由試點逐步推展為制度化運作，並常態化開發案例。（編輯：張銘坤）1141105