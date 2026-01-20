海委會又惹議2／陸海空高科技她都能研究？ 爭議不斷考驗管碧玲

海委會近日爭議不斷，主委管碧玲在中共軍演時期餐敘，更成為輿論風暴中心。（圖／本刊攝影組）

女裝品牌炘越共創股份有限公司總經理陳靖惠列名海委會的海洋政策白皮書編纂委員，被質疑學經歷不符，而且她的研究領域竟橫跨陸、海、空，還專攻太空科技，使得海洋政策白皮書慘遭踢爆成為「洗經歷」神器，而近日海委會爭議不斷，先是海委會專門委員白邦廷被揭露是親綠民調創辦人，遭曝光後黯然離職，海委會主委管碧玲又在中共軍演期間到高級餐廳用餐，持續負面新聞也讓外界議論紛紛。

據了解，陳靖惠在2023年成立炘越共創股份有限公司，主攻女性高端訂製服，她自稱理工背景出身，是中山大學經濟所碩士和中央大學企管系博士，研究領域橫跨陸、海、空，專攻太空科技、電動車與防衛系統，專業領域既深且廣，相當嚇人。

然而知情人士透露，陳靖惠與海洋事務相關經歷不多，她曾在中山大學海洋工程系兼任助理教授，以及2021年任職金屬工業研究發展中心時，主辦「南部地區海洋產業推動策略焦點座談會」，但她不曾參與編纂會議，卻能與其他學術翹楚一同列名海洋政策白皮書編纂委員，讓外界質疑國家重要施政方針，竟成為特定人士的「經歷大補帖」。

雨晴民調公司創辦人白邦廷，在管碧玲接任主委後空降海委會擔任高官，遭本刊揭露後悄然離職。（圖／讀者提供）

海委會除了找「多才多藝」的陳靖惠編纂海洋白皮書，引人非議，先前還被踢爆延攬「親綠民調」專家、雨晴指標行銷股份有限公司創辦人白邦廷空降海委會，擔任海域安全處專門委員，不料坐領百萬高薪的白邦廷常躲在辦公室的天台講電話，遭本刊揭發後才黯然離職。

知情人士透露，管碧玲在看到負面新聞後暴跳如雷，四處想找正面新聞來「沖喜」，希望能用正面輿情蓋掉爭議，但正面新聞還沒找到，她反而自己也成為暴風中心。

另外，2025年12月31日，中共對台軍演之際，全國上下神經緊繃，海委會主委管碧玲與大票海巡官員卻被直擊到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳餐敘，當日席開5桌，總費用為7萬3693元，被基層嘲諷是「前方吃緊、後方緊吃」，質疑「有這樣的長官，還需要敵人嗎？」

知情人士表示，隨著人事紛爭不斷揭露，海委會內部軍心也跟著動盪，懷疑「經歷不如人脈、能力不比背景」，希望人事可以回歸專業，別讓官位成為上級酬庸的工具。

炘越共創股份有限公司總經理陳靖惠（中）近年重心放在時尚和女力領域，成立高端美學沙龍還擔任海洋政策白皮書編纂委員，讓人對其時間管理能力嘆為觀止。（圖／炘越公司提供）

海委會表示，邀請陳靖惠女士擔任編纂委員未違反規定，其學經歷及專業，皆有公開資訊可受檢驗。記者傳訊與寄送電子郵件詢問炘越公司，但至截稿前未獲回覆。

