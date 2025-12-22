海委會召開首屆海保審議會 啟動海洋保育多元決策

（中央社記者張已亷高雄22日電）海委會今天召開首屆「海洋保育審議會」第1次會議，23名委員結構多元，包含專家學者、保育團體及原住民族與漁民等，任務為審議海洋庇護區劃定及海洋生物保育相關禁限制事項。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿說明，海委會依「海洋保育法」在高雄市召開首屆「海洋保育審議會」第1次會議，啟動具備多元參與、專業審議及否決權機制的海洋保育決策體系。

海保署表示，審議會共設置23名委員，包含4名專家學者與保育團體代表、8名原住民族及漁民團體代表，以及11名相關機關代表。

海洋委員會主委管碧玲說，首屆審議會委員自10日起正式聘任，聘期2年，且起聘日是「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）通過日，呼應UNCLOS以相互理解與合作精神，為全球海洋建立法律秩序，別具意義並象徵台灣海洋保育邁入多元決策。

管碧玲指出，為協助審議委員掌握海洋保護區政策方向與整體脈絡，此次會議首先報告「整體海洋保護區管理政策方針」草案，作為未來統合各類海洋保護區政策指引。

管碧玲表示，在「海洋保育法」施行將近半年前夕，同步完成啟動審議機制、擬定政策方針草案等，未來將持續透過多元決策機制，推動海洋庇護區劃設及各項保育措施。

海洋保育署長陸曉筠提到，為落實海保法，海保署完成「整體海洋保護區管理政策方針」草案，後續將依規定在明年6月底前報行政院核定，作為中央與地方推動海洋保護區管理政策依據，及審議海洋庇護區劃定與禁限制公告事項等參據。

陸曉筠補充，草案以「打造韌性健康海洋」、「強化自然為本的海洋棲地治理」及「建構公平包容的永續海洋」三大政策目標為核心，提出兩大策略與十項行動方案，內容涵蓋海洋保護區分類分級、規劃管理、調查與監測、既有保護區效能提升，並強化棲地復育、智慧管理、社區溝通與在地守護、跨部門合作及聯合執法等。（編輯：陳仁華）1141222