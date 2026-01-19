海委會合署大樓上梁 卓榮泰：高雄將成探索海洋新據點

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍，19日在高雄中都地區舉行上梁典禮，行政院長卓榮泰親自南下主持。（丁治綱攝）

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍，19日在高雄中都地區舉行上梁典禮，行政院長卓榮泰親自南下主持。他指出，高雄是台灣最重要的海洋首都，海委會設址於此不僅實踐南北均衡，未來更將結合賴清德總統「進軍太空、探索海洋」的願景，將投入近千億元預算，打造台灣成為具備科研量能的海洋強國。

卓榮泰表示，過去海洋事務權責分散在22個機關，直到蔡英文前總統與時任行政院長賴清德的規劃下，將海委會設在高雄，讓中央治理核心與在地海洋產業緊密結合，政府在113至114年度已投入總計918億元預算，用於推動海巡署轉型、建造國家級科研調查船隊和海面下無人載具技術研發等，並致力與國際接軌。

卓榮泰也重申海巡三大核心工作：維護海域執法權、確保航行安全與民生秩序，以及防止灰色地帶行動升高為衝突。他提到，從打擊走私毒品、防制非法偷渡到人道救援與主權維護。

海委會主委管碧玲則提到，這棟合署辦公廳舍規劃為地上7層、地下2層的建築，位置鄰近中都溼地公園，建築設計結合景觀綠地與導風板，並以取得建築能效1＋級標示與綠建築、智慧建築「雙黃金標章」為目標，期望成為全台首座「近零碳建築」的中央政府廳舍。

隨著上梁儀式完成，合署辦公廳舍預計於117年完工啟用，卓榮泰期許，未來海委會能承擔起國家更多使命，讓國人與高雄鄉親都能因海洋事務的發展感到驕傲，共同守護藍色國土。

