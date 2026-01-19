海委會合署廳舍117年竣工 管碧玲：打造國家海洋韌性行動中心

海委會主委管碧玲在海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍上梁典禮致詞時表示，新廳舍將打造為成為強化國家海洋韌性的行動中心。（丁治綱攝）

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍，19日在高雄舉行上梁典禮，行政院長卓榮泰清晨剛迎接赴美關稅談判代表團回國，隨即南下主持儀式，海委會主委管碧玲致詞時，除感謝行政院對海洋事務的全方位支持，更期許新建廳舍將於民國117年竣工，能成為強化國家海洋韌性的行動中心。

管碧玲指出，行政院在113至114年度共投入新台幣918億元，用於強化海巡偵防、佈建海氣象雷達、升級調查船隊及設立海污防治基金等。這項系統性的資源投入，不僅提升了國家的海洋治理能力，也讓海巡體系得以順利轉型，落實總統賴清德提出的「海洋希望工程」藍圖。

針對海洋戰略方向，管碧玲強調，海委會將持續維持海域堅定執法權，確保航行安全與民生秩序，並嚴防灰色地帶行動升高為衝突；同時，海委會將在無人載具研發及海洋資源探勘領域扮演關鍵角色，並兼顧海洋生物維護，發揮台灣身為海洋國家的優勢。

管碧玲也感性提及，赴美關稅談判代表團在賴總統與卓院長的領導下，取得豐碩成果，讓台灣成為全球首個在232條款下取得最優條件的國家，她感謝卓院長將這份喜氣帶到高雄，隨著合署廳舍即將落成，海委會人才與制度已逐步到位，未來將以海巡署為核心，建構空中、水面至水下的立體守護力量，更有力地回應國際情勢挑戰。

