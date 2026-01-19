海委會合署辦公大樓上梁 卓揆勉落實競逐太空、探索海洋

記者孫建屏／高雄報導

行政院長卓榮泰今（19）日南下高雄主持海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍上梁典禮，並在致詞時指出，總統賴清德曾數度提出「競逐太空，探索海洋」的新願景，顯示海委會任務的更加重要；期許海委會同仁為國家肩負起更多重任，除要持續維持我方海域堅定執法權、確保航行安全及民生秩序、防止灰色地帶行動升高為衝突事件外，也要扮演無人載具研發運用、海洋資源探索與研究等領域的重要角色。

「海洋是臺灣的寶藏、屏障和最重要的資源。」卓揆表示，臺灣四周環海，臺灣海峽也是世界上最繁忙的航道，身為海洋國家，應該秉持擁抱海洋、走向世界的精神。海委會選擇高雄設址，不僅順應南北均衡發展與首都減壓政策，也讓中央海洋治理核心與重要海洋城市緊密結合，此次上梁的合署辦公廳舍預計於117年完工啟用，象徵政府以海洋思維出發，全力投入海洋發展的堅毅決心。

海委會主委管碧玲指出，行政院在113-114年度投入總計新臺幣918億元，包括強化海巡偵防與調查能量、布建國家海氣象雷達、升級海洋基礎資料調查船、推動海巡體系轉型，以及投入防衛韌性預算、設立海洋污染防治基金、成立海洋科技營運行政法人等，對海洋事務的支持是全方位且系統性。

「上梁不僅是重要的工程節點，更是政府海洋治理向上的關鍵時刻。」管碧玲表示，海委會組織量能整合、制度與人才將逐步到位，未來將以海巡署為核心，打造從空中、水面到水下，立體守護國安、治安與人民平安的關鍵力量，也透過持續深化海洋治理、海洋探索與永續發展，讓國家在海洋事務的布局更為成熟、完整，並更有能力回應國內的需求與國際情勢的挑戰。

海委會合署辦公廳舍為地上7層地下2層的建築物，規劃取得建築能效1+級標示與綠建築及智慧建築的雙黃金標章，有望成為首座「近零碳建築」的中央政府廳舍；今日上午的典禮廣邀各級民意代表，以及港務、造船、漁會等海洋產業代表觀禮，展現政府與民間攜手落實產業發展、推動海洋事務的堅實力量。

海委會新建廳舍工程今日舉行上梁典禮，行政院長卓榮泰等人於上梁帆布簽名。（記者孫建屏攝）

行政院長卓榮泰率領海委會主委管碧玲及工程團隊為上梁典禮上香祈福。（海委會提供）

行政院長卓榮泰偕同海委會主委管碧玲及出席貴賓合影留念。（記者孫建屏攝）

工程單位將梁柱安放入建築主結構中，圓滿完成上梁典禮。（記者孫建屏攝）