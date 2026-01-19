海委會合署辦公大樓上樑 卓揆期勉落實「競逐太空，探索海洋」產業發展方向

（圖／行政院新聞傳播處）





行政院長卓榮泰今（19）日前往高雄市出席「海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程」上樑典禮時表示，海洋是台灣的資源，也是國家的安全屏障，海委會立足高雄，是中央政府在南部重要的二級機關，期待此工程於2027年順利完工後，合署機關同仁能夠肩負更多海洋工作的使命，落實總統揭櫫「競逐太空，探索海洋」的產業發展方向。

卓院長指出，台灣四周環海，不僅位處世界最大陸地及最大海洋的連結處，台灣海峽也是世界最繁忙的海運航道，南島語族更從台灣通往印度洋與太平洋。過去葡萄牙人來到台灣，以美麗之島稱讚台灣是「福爾摩沙」，而台灣從大航海時代以降，長達數百年的對外經濟活動，透過海洋展開與世界的連結。因此，海洋是台灣的寶藏、台灣的屏障，也是台灣最重要的資源。

卓院長進一步指出，台灣早期開發的軌跡「一府、二鹿、三艋舺」，也與港口貿易密不可分。不論是台南府、鹿港或台北萬華艋舺，都是船運可到達的地方，帶來貨物及人潮，進一步帶動經濟發展與繁榮。正因如此，港口貿易一直是台灣對外經濟活動的重要命脈。台灣身為海洋國家，政府一直以「擁抱海洋，走向世界」作為我國與世界重要的連結。

卓院長坦言，過去台灣對於海洋事務的管理事權分散在22個機關，缺乏單一主責機關。為強化海洋政策的整體性，2018年在蔡英文前總統，以及賴清德總統擔任行政院長任內，設立「海洋委員會」，並將官署設立於台灣最重要的海洋首都高雄市，不但與海洋更接近，更進一步實踐南北均衡，不再重北輕南。卓院長強調，海委會立足高雄，作為中央政府在南部的重要二級機關，帶動更多在地鄉親對海洋事務的投入，也讓更多地方團體關心海委會業務發展，形成公私協力重要的環節。

卓院長表示，今日這棟嶄新的辦公大樓舉辦上樑典禮，上樑是將建築物最重要、最高的主樑安置上屋頂，代表一個關鍵的里程碑，不僅具有文化及宗教上的意義，祈求未來工程平安吉祥外，也象徵工程完成後，會帶來更繁榮的發展，實現總統揭櫫「競逐太空，探索海洋」的產業發展方向之一。卓院長強調，海洋是台灣的資源，也是國家的安全屏障，透過與世界先進技術的連結，海委會未來在海洋資源的探索與救援、海洋生態維護等方面，將扮演更重要的角色。

（圖／行政院新聞傳播處）

卓院長再次感謝海委會管碧玲主委率領所屬，全力執行「維持我方海域堅定的執法權」、「確保航行安全與民生秩序」及「防止灰色地帶行動升高為衝突事件」等三大任務，從走私、販毒與偷渡查緝、侵擾事件防止、海洋生態保育，到人道救援與國家主權安全維護，這些都是海委會同仁們每天冒著風雨與大浪，全力為國家安全建立屏障所做的工作。

卓院長強調，海洋是孕育台灣的母親，也是台灣走向世界的航道，唯有堅定維護海域安全，台灣才能在各種往來交流中持續進一步發展，期待2027年海委會合署辦公廳舍新建工程順利完工後，合署機關同仁們能夠肩負國家更多使命，也讓後人都能因為這棟新建大樓的完成，而感到「驕傲在高雄」、「驕傲在海委會」、「驕傲在台灣」。

卓院長也提到，今日有許多媒體朋友到場採訪，他深知媒體工作非常專業、重要且辛苦；他也肯定絕大多數媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己，而且是社會正義與公道的橋梁。卓院長強調，因為有媒體，才能將政府最正確的訊息散播出去；也因為有媒體，才能讓國人對國家政策更瞭解，期盼媒體能夠支持政府各項施政作為，他也藉此機會向所有媒體工作者表示最大感謝。

