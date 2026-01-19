海委會合署辦公大樓上樑 卓榮泰：海域安全讓台灣走向世界

海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公大樓新建工程19日進行上樑儀式，行政院長卓榮泰出席典禮致詞表示，台灣四周環海，台灣海峽更是世界最繁忙的海峽航道之一，他強調，唯有堅定安全的海域，台灣才能在各種交流往來持續發展，海洋也會是台灣走向世界的航道。

海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公大樓新建工程19日進行上樑儀式，行政院長卓榮泰及海洋委員會主委管碧玲都出席典禮。卓榮泰致詞表示，台灣四周環海，而台灣海峽是世界最繁忙的海峽航道之一，海洋不僅是台灣的重要資源，也是國家安全屏障。

卓榮泰表示，管碧玲交付海委會三項重要任務，包括維持我方海域堅定執法權、確保航行安全與民生秩序，並防止灰色地帶行動升高為衝突事件。他強調，海委會日常工作涵蓋走私販毒查緝、偷渡與防止侵擾事件，以及保育、研究、人道救援與國家主權安全維護等，是在風浪之間守護國家安全的重要力量。

卓榮泰指出，賴清德總統多次提及台灣走向「競逐太空、探索海洋」新時代，未來包括天空、海面、甚至海面下的無人載具，都要做更多努力與世界先進技術連結；他也強調，唯有堅定的海域安全，台灣才能在各種交流往來中持續發展。他說：『(原音)這都是海委會同仁們，每天在風風雨雨當中、大風大浪之間，替國家安全屏障所做的工作，海洋是孕育台灣的母親，海洋也會是台灣走向世界的航道，唯有堅定安全的海域安全，台灣才能在來來往往的各種交流當中持續進一步的發展。』

管碧玲致詞時表示，行政院對海洋事務的支持是全方位且系統性，包含強化海巡偵防與調查能量、佈建國家海象雷達、升級調查船、推動海巡體系轉型，也投入防衛韌性預算，並設立海洋污染防治基金、成立海洋科技營運執行法人等，展現國家在海洋安全、海洋科技與海洋永續上的長期戰略方向。

管碧玲強調，未來合署辦公大樓完成後，海委會將組織整合量能、將制度與人才到位，並以海巡署為核心，打造從空中、水面到水下的立體守護力量，並持續深化海洋治理與永續發展。(編輯：沈鎮江)