海委會啟動修法 將走私野生動物及非法入出國（境）未遂犯納入處罰範圍

（圖／行政院海洋委員會秘書室）





為貫徹政府「改善社會治安」施政理念，擴大查緝走私及偷渡成效，行政院海洋委員會今（5）日表示，海委會主任委員管碧玲昨（4）日主持「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」第70次會議，針對「金馬地區邊境緝私困境」等重要議題進行跨部會討論。對於現行《野生動物保育法》尚未將「走私野生動物未遂犯」納入處罰的缺漏，管碧玲指示主管機關儘速啟動修法，增訂未遂犯刑責；管碧玲也指示一併檢視《入出國及移民法》，將違法入出國（境）行為納入未遂犯處罰範圍，以強化嚇阻效果，維護司法威信與國家生態安全。

管碧玲在聽取海洋委員會海巡署偵防分署專案報告後表示，連江查緝隊於 113 年6月及114年11月，先後在馬祖與金門查獲不法業者欲將保育類鸚鵡蛋計1646顆走私至中國大陸。然由於《野生動物保育法》第40條第1款未明定處罰未遂犯，福建連江地方檢察署承辦檢察官僅能作成不起訴處分。管碧玲認為這顯示我國野生動物保育法制尚不完備，若不補強將嚴重打擊第一線查緝人員的士氣，她請農業部應立即啟動修法，並請法務部協助提供法制諮詢，以防堵保育制度漏洞。

管碧玲指出，邊境管理有另一重大隱憂，現行《入出國及移民法》第 74 條規定，未經許可入國或受禁止出國處分而企圖越境者，「未遂犯」也無處罰規定，特別是金、馬地區緊鄰中國大陸，執法縱深不足，導致「既、未遂」的認定僅有一線之隔，例如近期海巡署查獲案例，在岸邊已經緝獲企圖偷渡的未遂犯，各方證據顯示該犯嫌確實要偷渡，但因為還沒上船，因此只能無保請回。此一法律空隙也同樣削弱邊境管理效能，讓不法分子存在僥倖空間。為此，管碧玲裁示請內政部移民署、法務部、海洋委員會海巡署及大陸委員會等相關單位，共同研議修法方向，將「偷渡未遂犯」納入處罰，使法制更臻完備。

管碧玲強調，查緝走私與偷渡是維護國家安全的第一道防線。她呼籲相關機關務必持續強化跨部會合作，加速推動法制精進，讓第一線執法人員能依法執行任務，有效遏止各類邊境犯罪，守護我國海疆與人民安全。

