海委會將增置第三位海巡副署長 強化勤務指揮效能

海委會政務副主委兼海巡署長張忠龍。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 為因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，行政院會今（29）日通過海洋委員會擬具的「海洋委員會海巡署組織法」第三條及第十一條修正草案，由現行的兩位副署長，再增置副署長一人，職務列簡任第十二職等至第十三職等 ，俾強化海巡勤務指揮效能，確保國安、治安及平安三安任務達成，將函請立法院審議。

海委表示，此次修法是考量海洋委員會海巡署轄區遍及全國，專業領域差異性大， 預算及人員規模龐大， 且任務日趨複雜繁重及艱鉅，亟需副首長襄助首長督導及指揮監督，爰依據中央行政機關組織基準法第十九條第三項定，增置副署長一人。

廣告 廣告

海洋委員會主委管碧玲表示，海巡署為應對轄區跨越全國、廣達54萬平方公里的海域防線，且專業領域差異性大、預算及人員規模龐大等日益複雜的因素，透過充實領導層級襄助署長指揮，並落實「海空一體」戰略建案，以更堅實的決策效能守護藍色國土，確保國家主權與海域安全。

海委會指出，此次海巡署組織法修正，旨在強化領導階層，以因應海巡龐大業務及與日俱增的艱鉅任務。在面對推進造艦與裝備升級、導入無人機（載具）、岸際雷達及AI影像辨識等重大建案，以及國際涉外交流事務與新型態國安威脅，海巡署刻正積極深化與理念相近國家合作，提高國際能量，強化印太區域的共同嚇阻架構，並盱衡跨境合作需求，持續推動相關駐點，以應處涉外業務的急遽擴張。

而在面對日益頻繁的海底電纜破壞事件及跨境毒品走私，海委會認為，增置副署長將有助於優化國際合作機制及各項新增任務遂行，確保國安、治安及平安等三安任務的精準執行，落實「韌性臺灣」願景，建構從岸際到遠洋的全方位安全保障，籲請各界共同支持海巡，作為海巡在海域最前線、最強大的後盾。

行政院長卓榮泰裁示，海巡署轄區遍布全國，所屬機關數、預算及人力規模龐大，2018年組改之前原設置副署長3人；組改後，海巡署長由海委會副主委兼任，副署長減為2人。基於海巡署因應國際情勢，並配合推動平戰轉換、國安韌性等政策，其任務範疇橫跨海域執法、海上救難、海岸巡防、海洋治理、國家安全等不同專業領域，爰依組織基準法第19條第3項規定，增置海巡署副首長1人，以襄助首長督導及指揮監督。

卓榮泰說，該案送請立法院審議後，請海委會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

解決土石方之亂！卓揆：農曆年前針對暫置場完成啟用程序

(影) 單日殲敵690人 ! 烏軍奪回頓涅茨克村莊、包圍俄軍 無人機炸翻BMP戰車