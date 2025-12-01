海委會常務副主委張忠龍轉任政務 明年屆退後仍續兼海巡署長

原海委會政務副主委吳美紅於今年6月轉任考試院副秘書長後，該職缺懸缺半年都沒補齊，海委會內部當時就傳出，應會由常務副主委兼海巡署長張忠龍接任，今天這項人事案正式底定，未來即使張將在明年一月屆退，到時海巡署長仍由他續任。

據了解，管碧玲長期以來，均認為海巡署長要由最熟悉海巡署業務的自己人來接任，因此長期以來相當重視培養未來海巡領導人才，因此今年吳美紅轉任可考試院副秘書長後，政務副主委空缺就一直未補，外界認為就是專替張忠龍量身訂做，由於是政務職，張忠龍明年一月屆齡退休後，仍可以政務身分，繼續在海委會任職副主委，並兼任海巡署長。

據了解，張忠龍續任海巡署長主因，是因推動「海空一體」轉型計畫正加緊進行，目前預算都已獲得通過，因此海巡署必須有熟悉業務的自己人繼續領導，延續計畫推動，因此仍由張忠龍續任海巡署長。

