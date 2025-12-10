海委會建立「區域聯防機制」 發掘風險強化保密

海洋委員會為強化廉政與機密維護，掌握風險機先，在管碧玲主委指示下，今年首度結合政風、督察、各分署(中心)及巡防區，建立跨海委會、海巡署的「區域聯防機制」，除督導各基層單位，發掘共通性問題並研提興革建議，也同步建構全國聯合防護網。海委會主委管碧玲強調，將以更嚴格的標準看待涉貪與國安案件，回應人民的託付與信任。(見圖)

海委會今(十)日說明，近日召開一一四年廉政會報暨安全維護會報，主任委員管碧玲親自頒發「優秀廉潔楷模」獎項，表揚十位恪守職責、積極任事的同仁，對於獲獎人員積極推動行政透明措施、健全採購內控節省公帑，以及堅守工作崗位，拒絕利誘嚴守公務機密等，充分體現了公務人員的最高倫理，管碧玲深感欣慰與肯定，她勉勵同仁正是這些細微的努力構築了機關的公信力與效率。

管碧玲指出，她一上任就公開宣誓，讓同仁知道「廉潔」是作為公務員對國家忠誠最基本應該要有的表現，一路走來當然有非常痛心之處，然而這些害群之馬都應該要感覺到慚愧，並表示海委會將持續運用行政調查的量能，以更嚴格的標準看待涉貪與國安之案件，她期許海委會全體同仁都要持續為守護國安、治安與平安而努力，回應人民的託付與信任。

為強化機密維護，機先掌握廉政風險，管碧玲指示海委會政風處偕同海巡署政風室，首度結合政風、督察、各分署(中心)及巡防區，建立跨部門的「區域聯防機制」，共同針對機敏處所之機敏資料維護措施予以總體檢，今年開展運作迄今，已實地督導三十七個單位，並就發覺之共通性問題研提興革建議，並移請業管單位參處改進，強化機關機敏資料保管措施，建構聯合防護網。

管碧玲肯定政風同仁的專業與辛勞，並就政風單位發揮橫向聯繫效能，也積極與檢察機關及其他公私部門聯繫，提升海上執法專業合作與法治基礎，表示嘉許，她認為政風的工作不只是虛有的形式，而是事實上能夠換喚醒同仁，守法自愛、廉潔自持、透明政治，廉政是無止盡的過程，期盼政風工作持續深化，守護機關。