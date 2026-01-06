海委會惜別餐敘被批失格，管碧玲喊承擔…一表還原時間序：中共軍演早結束！國台辦有操作言論痕跡？

中國解放軍東部戰區2025年底進行「正義使命」軍演，宣布12/30上午8時至下午6時，在台灣周邊5處海空域範圍進行實彈射擊。 海委會主委管碧玲隔天12/31午間與即將歸建、退伍的部屬餐敘，卻遭中國國民黨、台灣民眾黨輪番猛批，管為此表示未斷然取消惜別餐會，有任何批評都虛心接受。 海委會副主委兼海巡署副署長張忠龍在周一(1/5)也受訪說明，12/30傍晚6時，中共船艦已全數離開限制水域，隨後於晚間9時30分評估後，建議主委隔日會議可照常進行。 他強調當天餐會是公務行程一部分，並無外界所謂喝酒、唱歌，經費也符合規定。

中國2025年底突軍演恫嚇 藍白追打管碧玲與屆退部屬餐敘

中共解放軍東部戰區在2025年12/29上午宣布，當日起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命-2025」演習，並宣布12/30上午8時至下午6時，在台灣周邊5處海空域範圍進行實彈射擊。

中共這次軍演在12/30傍晚告一段落，相關海警船、軍艦在當天傍晚6時許離開我方禁限制海域，但直到12/31傍晚6時，中共解放軍東部戰區才正式宣布，「正義使命-2025」演習已「圓滿完成各項任務」。

但後續突有爆料指出，管碧玲在2025年12/31中午於軍演期間，偕多名海巡官員至高雄婚宴會館餐敘。隨後，藍白就連番召開記者會或受訪炮轟「前方吃緊、後方緊吃」，更嗆要管碧玲下台負責。

海巡署：12/31屬公務行程 中方船艦已於12/30傍晚離開

張忠龍1/5在立法院財委會開會前受訪表示，12/31相關行程屬公務安排，他亦全程參與。他強調，管碧玲一向治軍嚴謹、體恤同仁，12/30當天傍晚6時，中共海警船與軍艦已全數離開限制水域，經晚間9時30分整體情勢評估後，他建議會議可依原定計畫照常進行。

針對外界質疑當晚餐敘性質，張忠龍澄清，該餐會為公務行程一環，並無媒體所稱喝酒或唱歌等情事。至於餐費來源，他說明相關經費由主委特支費支應，總額約7萬餘元，支用程序均符合相關規定。

張忠龍也指出，中國東部戰區當日對外宣稱軍演已達成目標，但海巡署自2021年以來已應對7次中共軍演，展現高度紀律、效率與專業。他強調相關行動全程皆在海巡與國軍掌握中，呼籲國人信任執法與防衛體系，具備因應台灣周邊海域軍事與灰色襲擾的能力。

還原海委會餐敘時序

日期 時間 事件 2025/12/29 7:30 中共東部戰區宣布展開「正義使命-2025」軍演 2025/12/30 8:00-18:00 共軍於台灣周邊5海空域範圍實彈射擊 2025/12/30 18:00 中國海警船、軍艦離開我方禁限制水域 2025/12/30 21:30 海巡署評估12/31擴大主管會報可照常舉行 2025/12/31 中午 海委會主委管碧玲與部屬開會、餐敘 2025/12/31 18:00 中共正式宣布軍演結束 2026/01/01 6:00 「知情人士」爆料登媒體報導 2026/01/01 11:36、21:54 管碧玲發文說明、致歉

資料來源：管碧玲臉書、海委會媒體說明 鄭鴻達整理、Gemini製表

管碧玲臉書發文說分明 為「未斷然取消餐會」致歉

管碧玲則是在2026年1/1在臉書發文表示，對於未能斷然取消惜別餐會，若引發社會質疑與批評，她均虛心接受並致歉。她說明，2025年最後一次擴大主管會報早於數周前，就排定於12/31日舉行，並因海委會副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，安排惜別性質餐敘。

管碧玲指出，2025年12/29日中國突發軍演，依其公布時程至12/30下午6時止，經與幹部研判後，決定12/31會議照常。他說，雖然中共船艦於12/30傍晚陸續離開限制水域，但未正式宣布結束，她考量兩位高階幹部對海委會與海巡署貢獻重大，最終仍決定如期舉辦惜別餐敘。

管碧玲也說明，陳泗川服務海巡46年，長年在第一線奉獻，而黃向文8年前接手草創中的海保署，推動「海污法」大修與「海保法」立法，奠定海洋治理體制，因此為表感謝，她上任以來首次安排主管餐敘，若造成負面觀感或需承擔責任，由她一人概括承擔。

管碧玲強調參與期間仍持續監控 前藍委游毓蘭也留言打氣

管碧玲更表示，即使餐敘期間，海巡仍持續監控海域、執行救難與掌握中國動向，毫無鬆懈。她隨後再度發文致歉說明，當日她仍同步關注重大海難救援行動，強調海巡上下與眷屬一條心、不斷電守護國土。

管碧玲在臉書發文後，除各方留言的打氣外，國民黨籍前立委游毓蘭也留言「管媽加油，挺妳！帶人帶心，海巡感謝有妳陪伴領導」，並鼓勵「抱抱。關鍵時刻，看到妳仍視同僚如手足，他們會知道的。」

爆料疑有國台辦操作痕跡 官員：具典型認知作戰特徵

自由時報1/5獨家報導指出，有熟稔兩岸情勢的官員指出，此爭議背後疑有中國國台辦操作的痕跡，國台辦自去年12/9透過特定管道放話，12/20更公開威嚇，否認台灣限制水域的存在，並對民進黨政府提出警告，相關言論被視為鋪陳後續輿論攻勢的前奏。

報導指出，該官員進一步指出，相關操作呈現系統性脈絡，包括炒作人事議題、為涉台案件洗白，以及此次針對惜別餐敘的爆料，部分媒體更造謠稱「幕僚建議緩辦、管碧玲堅持舉辦」及「中國12/30宣布繼續軍演」，刻意扭曲事實，將軍演實質結束後的公務行程抹黑為私人宴飲，手法已具備典型認知作戰特徵。

相關新聞： 中共軍演距離史上最近，為何開戰可能性仍不高？謝金河：3成民眾自認中國人「買台灣更划算何必打」





